Авторизация


    • Забыли пароль?

    Глава Башкирии уверен, что рост объемов ввода жилья улучшит демографическую ситуацию

    slavin Вчера, 16:1799
    Глава Башкирии уверен, что рост объемов ввода жилья улучшит демографическую ситуацию
    Сегодня Рустэм Хамитов провел заседания правительства республики, посвященное итогам социально-экономического развития региона в первом полугодии 2018 года.

    Как отметил глава республики, показатели строительного сектора снизились на 22%. Так, по вводу жилья Башкирия занимает второе место в ПФО. Было введено в эксплуатацию 870 кв. м жилья — меньше почти на 15%.

    — Понятно, что в прошлом году у нас была высокая база, произошло снижение запросов рынка. Всё это так. Но у нас с вами задача — увеличивать объёмы ввода жилья. Этого требует руководство страны. Этого ждут люди, десятки тысяч семей, для которых жилищный вопрос до сих пор не решён, — заявил Рустэм Хамитов. — Нам нужно строить дешевле. Цены, конечно, очень высоки, и наше население просто не справляется с такими финансовыми показателями. Надо строить качественно. Надо поддерживать развитие индивидуального строительства. Нужны новые подходы для того, чтобы продвигать отрасль вперёд. Строительство жилья важно и с точки зрения улучшения демографической ситуации в республике. Пока нет крыши над головой, молодежь, понятное дело, не стремится заводить детей, а детишки нам нужны. В республике для нас это очень важный вопрос.
    Источник: https://proural.info/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus