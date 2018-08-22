Глава Башкирии уверен, что рост объемов ввода жилья улучшит демографическую ситуацию

Сегодня Рустэм Хамитов провел заседания правительства республики, посвященное итогам социально-экономического развития региона в первом полугодии 2018 года.
Как отметил глава республики, показатели строительного сектора снизились на 22%. Так, по вводу жилья Башкирия занимает второе место в ПФО. Было введено в эксплуатацию 870 кв. м жилья — меньше почти на 15%.
— Понятно, что в прошлом году у нас была высокая база, произошло снижение запросов рынка. Всё это так. Но у нас с вами задача — увеличивать объёмы ввода жилья. Этого требует руководство страны. Этого ждут люди, десятки тысяч семей, для которых жилищный вопрос до сих пор не решён, — заявил Рустэм Хамитов. — Нам нужно строить дешевле. Цены, конечно, очень высоки, и наше население просто не справляется с такими финансовыми показателями. Надо строить качественно. Надо поддерживать развитие индивидуального строительства. Нужны новые подходы для того, чтобы продвигать отрасль вперёд. Строительство жилья важно и с точки зрения улучшения демографической ситуации в республике. Пока нет крыши над головой, молодежь, понятное дело, не стремится заводить детей, а детишки нам нужны. В республике для нас это очень важный вопрос.
Источник: https://proural.info/
Как отметил глава республики, показатели строительного сектора снизились на 22%. Так, по вводу жилья Башкирия занимает второе место в ПФО. Было введено в эксплуатацию 870 кв. м жилья — меньше почти на 15%.
— Понятно, что в прошлом году у нас была высокая база, произошло снижение запросов рынка. Всё это так. Но у нас с вами задача — увеличивать объёмы ввода жилья. Этого требует руководство страны. Этого ждут люди, десятки тысяч семей, для которых жилищный вопрос до сих пор не решён, — заявил Рустэм Хамитов. — Нам нужно строить дешевле. Цены, конечно, очень высоки, и наше население просто не справляется с такими финансовыми показателями. Надо строить качественно. Надо поддерживать развитие индивидуального строительства. Нужны новые подходы для того, чтобы продвигать отрасль вперёд. Строительство жилья важно и с точки зрения улучшения демографической ситуации в республике. Пока нет крыши над головой, молодежь, понятное дело, не стремится заводить детей, а детишки нам нужны. В республике для нас это очень важный вопрос.
Источник: https://proural.info/
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