Глава Башкирии уверен, что рост объемов ввода жилья улучшит демографическую ситуацию

Глава Башкирии предложил заняться строительством кампуса возле БашГУ

Глава Башкирии Рустэм Хамитов предложил два способа повышения качества образования в республике. Это, во-первых, строительство жилья для профессорско-преподавательского состава, а во-вторых – новых общежитий для студентов, в том числе – с участием государства. «