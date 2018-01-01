Жительница Башкирии рассказала об издевательствах в кемеровской колонии

Оксана Хаттарова рассказала, как издевались над ее мужем в исправительной колонии №37,в поселке Яя Кемеровской области. По словам Оксаны, после вынесения приговора ее супруга этапировали сначала в колонию №1 города Мариинска Кемеровской области, где били и насиловали, а после того как ее муж едва не зарезал нападавшего, его отправили в ИК – 37, где, по словам женщины, начался настоящий ад. Ее даже не хотели пускать к супругу, чтобы она не видела, как его избивали.



- Я поняла, почему меня не хотели пускать — чтобы я не узнала, как его избивали. На второй день свидания я сама услышала, как сотрудники ИК-37 обращаются с этапированными заключенными — матерятся на них, заставляют бежать, приседать, вставать и опять бежать. Среди них инвалид был один, он не мог бегать. Слышно было, как они кричали, оскорбляли ужасно просто», — рассказывает «Медузе» Хаттарова.



Заключенные в колонии представляются не по имени. По ее словам, мужу засунули в нагрудный карман формы фотографию страуса — при передвижении по колонии он должен был представляться не по фамилии и имени, как это везде принято, а по имени этого животного: «Я страус такой-то». По ее словам, такие картинки с разными животными там у всех осужденных.



Все три дня длительного свидания супруг Оксаны писал жалобы, которые Хаттарова планировала передать в Кемерово. Но на выходе из колонии ее обыскали.



- Я не ожидала, что со мной будут так обращаться. Меня обыскивала женщина, стала по карманам заглядывать, раздевать. Я взяла бумагу в руки, не хотела отдавать. Мне начали угрожать, сказали, что вызовут оперативников и заберут жалобу насильно. Я все отдала, я ничего не могла сделать — испугалась очень сильно за ребенка, за себя и за мужа, который остался в колонии», — рассказала Оксана Хаттарова.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.