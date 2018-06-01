25 августа в Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна 2018»





Для самых маленьких горожан организуют специальное Агу-шоу где малыши смогут покататься на сказочном динозаврике и с головой окунуться в облако мыльных пузырей.



Детям постарше могут поучаствовать в молочном квесте, собрать робота своими руками и получить «диплом изобретателя», а так же понаблюдать за битвой роботов-сумоистов и интересными химическими и физическими опытами.



Для всех желающих организуют множество кулинарных мастер классов от крутых уфимских поваров, а кто готовить не умеет, может участвовать в дегустациях. Все кто за ЗОЖ будут иметь возможность присоединиться к клевым танцевальным и спортивным флеш-мобам.



Вишенкой на торте станет старт танцевальной гонки «Танцы на ТНТ. Новый сезон» в рамках фестиваля. Из звездных гостей будет присутствовать член жюри проекта Мигель. Каждый желающий сможет продемонстрировать свои танцевальные навыки и принять участие в гонке.



Начало праздника в 10 утра на площади Салавата Юлаева. В этот же день, совсем рядом, в парке Ватан пройдет грандиозный фестиваль «День 1000 музыкантов».



Если вы умеете танцевать, праздновать и любите молоко, присылайте сообщения, фото и видео на почту редакции, в наши группы «ВКонтакте»,

Источник: Завтра, 25 августа в Уфе на площади Салавата Юлаева стартует главный праздник молока в стране – фестиваль Молочная страна -2018. Он стал уже традиционным для горожан и проводится с 2011 года каждый август. Горожан ждет обширная праздничная программа, на любой вкус и возрастной контингент. А каждому гостю – стакан молока в подарок.Для самых маленьких горожан организуют специальное Агу-шоу где малыши смогут покататься на сказочном динозаврике и с головой окунуться в облако мыльных пузырей.Детям постарше могут поучаствовать в молочном квесте, собрать робота своими руками и получить «диплом изобретателя», а так же понаблюдать за битвой роботов-сумоистов и интересными химическими и физическими опытами.Для всех желающих организуют множество кулинарных мастер классов от крутых уфимских поваров, а кто готовить не умеет, может участвовать в дегустациях. Все кто за ЗОЖ будут иметь возможность присоединиться к клевым танцевальным и спортивным флеш-мобам.Вишенкой на торте станет старт танцевальной гонки «Танцы на ТНТ. Новый сезон» в рамках фестиваля. Из звездных гостей будет присутствовать член жюри проекта Мигель. Каждый желающий сможет продемонстрировать свои танцевальные навыки и принять участие в гонке.Начало праздника в 10 утра на площади Салавата Юлаева. В этот же день, совсем рядом, в парке Ватан пройдет грандиозный фестиваль «День 1000 музыкантов».Если вы умеете танцевать, праздновать и любите молоко, присылайте сообщения, фото и видео на почту редакции, в наши группы «ВКонтакте»,Источник: https://ufa1.ru/

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