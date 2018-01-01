Два дома «Миловского парка» сдадут жильцам





— По поручению Главы Республики Рустэма Хамитова ход строительства и устранение замечаний Государственного комитета по жилищному надзору контролировались в «ручном режиме». Госстроем РБ совместно с Региональным оператором по содействию строительству объектов и Администрацией Уфимского района проводились еженедельные совещания с присутствием всех подрядчиков, происходил осмотр объектов и оценивался ход выполняемых работ. Сдача домов произошла в соответствии с региональным план-графиком, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Администрация Уфимского района вынесла вердикт в отношении двух многоквартирных зданий жилого комплекса «Миловского парка». Дом 10/2 и 10/3 получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Уже совсем скоро новоселам вручат ключи от нового жилья. Всего в доме 154 квартиры. Также помимо самого здания застройщиком были выполнены работы по благоустройству придомовой территории, установлена детская площадка.— По поручению Главы Республики Рустэма Хамитова ход строительства и устранение замечаний Государственного комитета по жилищному надзору контролировались в «ручном режиме». Госстроем РБ совместно с Региональным оператором по содействию строительству объектов и Администрацией Уфимского района проводились еженедельные совещания с присутствием всех подрядчиков, происходил осмотр объектов и оценивался ход выполняемых работ. Сдача домов произошла в соответствии с региональным план-графиком, — сообщили в пресс-службе ведомства.Источник: https://proural.info/

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