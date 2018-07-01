Фестиваль "Молочная страна" в Уфе обещает очень обширную программу мероприятий

Традиционно будут работать интерактивные площадки, например, дети смогут стать героями сюжета популярного мультфильма и побывать в молочном театре, спеть известные песни, сфотографироваться с любимыми персонажами.
На живой ферме смогут увидеть телят и коз, впервые на фестивале будут представлены страусы, марал, олень.
Подрастающее поколение сможет принять участие в увлекательном молочном квесте, в занятиях по робототехнике, собрать роботов и конструктор с получением аттестата изобретателя «Молочной страны», поучаствовать в битве роботов-сумо и других состязаниях, а также понаблюдать за физическими и химическими опытами.
Поклонники здорового образа жизни смогут принять участие в танцевальных и спортивных флешмобах.
В рамках фестиваля получит старт всероссийская танцевальная гонка «Танцы на ТНТ. Новый сезон». Впервые за всю историю шоу «Танцы на ТНТ» гонка пройдёт среди городов России.
И в завершение фестиваля гостей и жителей ждет концерт с участием популярных молодежных кавер-групп столицы.
В прошлом году «Молочная страна» собрала порядка 52 тысяч человек, было выпито 10 тонн молока.
Также сегодня, 25 августа, в башкирской столице пройдет всероссийский слёт любителей авиации. В этом году фестиваль пройдёт на аэродроме Первушино. Предыдущие слёты проходили в Московской области, Йошкар-Оле, в Стерлитамаке, Нефтекамске, а с 2013 по 17 годы прошли в Первушино, привлекая внимание всей страны. В Уфу приедут профессиональные пилоты и любители на собственных летательных аппаратах примерно из 43 регионов России, собирая тем самым до 100 всевозможных видов и типов авиационной техники разных классов. Посмотреть воздушные суда и увидеть захватывающие воздушные выступления с яркой музыкальной программой ежегодно приходят несколько тысяч зрителей всех возрастов. Карта участников наглядно демонстрирует географию их прилёта и проявляемый интерес к празднику.
Самым музыкальным станет флешмоб День 1000 музыкантов. Пройдет он в этнопарке «Ватан». Участники хотят показать, что наш город очень музыкальный и полон талантливых людей. В этом году предусмотрен отдельный сет с кавер-версиями выбранных участниками песен, которые они по желанию могут подготовить заранее.
Ну и завершится день всероссийской акцией «Ночь кино — 2018». Зрители увидят художественные фильмы «Танки» режиссера Кима Дружинина, «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко.
В этом году кинофестиваль пройдет на трех площадках.
Перед Государственным академическим русским драматическим театром с 17:00 до 23:00 будут демонстрироваться художественные фильмы «Танки» режиссера Кима Дружинина, «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина, а также фильм «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова. Здесь же представят анимационные фильмы киностудии «Башкортостан»: «Лиса и тетерев», «Колыбельная», «Мой аул Акчура» (реж. Е.Юшкова), «Сын охотника», «Глупый волк», «Алдар и серый волк», «Как появились Луна и Уральские горы», «Ни пуха, ни пера» (реж. Р.Шарафутдинов), «Приключения Урала и Шульгена» (реж. А.Байрамгулова).
В кинотеатре «Родина» акция пройдет с 18:00 до 22:00. Здесь пройдет показ художественного фильма «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, а также фильмов киностудии «Башкортостан», а именно анимационного фильма «Алдар и серый волк» Рима Шарафутдинова, документального фильма «Виртуоз» режиссера Радика Кильмаматова и игрового короткометражного фильма «Внеклассный урок» Руслана Юлтаева. Все фильмы были отобраны голосованием в Сети.
Республиканский Музей боевой славы РБ начнёт «Ночь кино — 2018» с 18:30 с показа документального фильма, предоставленного Центральным музеем Великой Отечественной войны (Музей Победы), «День войны» режиссера М. Слуцкого. Далее здесь представят художественные фильмы «Танки» режиссера Кима Дружинина и «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина.
Источник: https://ufa1.ru/
На живой ферме смогут увидеть телят и коз, впервые на фестивале будут представлены страусы, марал, олень.
Подрастающее поколение сможет принять участие в увлекательном молочном квесте, в занятиях по робототехнике, собрать роботов и конструктор с получением аттестата изобретателя «Молочной страны», поучаствовать в битве роботов-сумо и других состязаниях, а также понаблюдать за физическими и химическими опытами.
Поклонники здорового образа жизни смогут принять участие в танцевальных и спортивных флешмобах.
В рамках фестиваля получит старт всероссийская танцевальная гонка «Танцы на ТНТ. Новый сезон». Впервые за всю историю шоу «Танцы на ТНТ» гонка пройдёт среди городов России.
И в завершение фестиваля гостей и жителей ждет концерт с участием популярных молодежных кавер-групп столицы.
В прошлом году «Молочная страна» собрала порядка 52 тысяч человек, было выпито 10 тонн молока.
Также сегодня, 25 августа, в башкирской столице пройдет всероссийский слёт любителей авиации. В этом году фестиваль пройдёт на аэродроме Первушино. Предыдущие слёты проходили в Московской области, Йошкар-Оле, в Стерлитамаке, Нефтекамске, а с 2013 по 17 годы прошли в Первушино, привлекая внимание всей страны. В Уфу приедут профессиональные пилоты и любители на собственных летательных аппаратах примерно из 43 регионов России, собирая тем самым до 100 всевозможных видов и типов авиационной техники разных классов. Посмотреть воздушные суда и увидеть захватывающие воздушные выступления с яркой музыкальной программой ежегодно приходят несколько тысяч зрителей всех возрастов. Карта участников наглядно демонстрирует географию их прилёта и проявляемый интерес к празднику.
Самым музыкальным станет флешмоб День 1000 музыкантов. Пройдет он в этнопарке «Ватан». Участники хотят показать, что наш город очень музыкальный и полон талантливых людей. В этом году предусмотрен отдельный сет с кавер-версиями выбранных участниками песен, которые они по желанию могут подготовить заранее.
Ну и завершится день всероссийской акцией «Ночь кино — 2018». Зрители увидят художественные фильмы «Танки» режиссера Кима Дружинина, «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко.
В этом году кинофестиваль пройдет на трех площадках.
Перед Государственным академическим русским драматическим театром с 17:00 до 23:00 будут демонстрироваться художественные фильмы «Танки» режиссера Кима Дружинина, «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина, а также фильм «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова. Здесь же представят анимационные фильмы киностудии «Башкортостан»: «Лиса и тетерев», «Колыбельная», «Мой аул Акчура» (реж. Е.Юшкова), «Сын охотника», «Глупый волк», «Алдар и серый волк», «Как появились Луна и Уральские горы», «Ни пуха, ни пера» (реж. Р.Шарафутдинов), «Приключения Урала и Шульгена» (реж. А.Байрамгулова).
В кинотеатре «Родина» акция пройдет с 18:00 до 22:00. Здесь пройдет показ художественного фильма «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, а также фильмов киностудии «Башкортостан», а именно анимационного фильма «Алдар и серый волк» Рима Шарафутдинова, документального фильма «Виртуоз» режиссера Радика Кильмаматова и игрового короткометражного фильма «Внеклассный урок» Руслана Юлтаева. Все фильмы были отобраны голосованием в Сети.
Республиканский Музей боевой славы РБ начнёт «Ночь кино — 2018» с 18:30 с показа документального фильма, предоставленного Центральным музеем Великой Отечественной войны (Музей Победы), «День войны» режиссера М. Слуцкого. Далее здесь представят художественные фильмы «Танки» режиссера Кима Дружинина и «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина.
Источник: https://ufa1.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Уфа