В уфимскую больницу доставили Софию Ротару

Певицу Софию Ротару экстренно доставили в одну из уфимских больниц, сообщил Ufa1 собственный источник.
— Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи. Известно, что София в сознании и ей оказывается вся необходимая помощь, — рассказал информатор.
Как выяснил Ufa1, певицу доставили в одну из городских больниц около 11 часов ночи. Всем сотрудникам медицинского учреждения строго-настрого запретили говорить о звездной пациентке. Чтобы оказать необходимую помощь, были вызваны лучшие врачи и подготовлены специальные условия.
Несмотря на то что у Софии Ротару не было запланированных концертов в Уфе, известно, что она выступала на одном из корпоративов. Ближе к концу выступления певице стало плохо, и ее экстренно госпитализировали. Информация о состоянии Софии уточняется.
Источник: https://ufa1.ru/
— Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи. Известно, что София в сознании и ей оказывается вся необходимая помощь, — рассказал информатор.
Как выяснил Ufa1, певицу доставили в одну из городских больниц около 11 часов ночи. Всем сотрудникам медицинского учреждения строго-настрого запретили говорить о звездной пациентке. Чтобы оказать необходимую помощь, были вызваны лучшие врачи и подготовлены специальные условия.
Несмотря на то что у Софии Ротару не было запланированных концертов в Уфе, известно, что она выступала на одном из корпоративов. Ближе к концу выступления певице стало плохо, и ее экстренно госпитализировали. Информация о состоянии Софии уточняется.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Уфа