В уфимскую больницу доставили Софию Ротару

Болгария никак не может смириться с остановкой проекта «Южный поток»

Премьер-министр страны Бойко Борисов настаивает на том, что никакого официального документа подтверждающего прекращения проекта нет. Он заявил об этом на прошедшем в Софии заседании рабочей группы по вопросам газоснабжения Европы.