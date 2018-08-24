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    В уфимскую больницу доставили Софию Ротару

    slavin Вчера, 12:47791
    В уфимскую больницу доставили Софию Ротару
    Певицу Софию Ротару экстренно доставили в одну из уфимских больниц, сообщил Ufa1 собственный источник.

    — Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи. Известно, что София в сознании и ей оказывается вся необходимая помощь, — рассказал информатор.


    Как выяснил Ufa1, певицу доставили в одну из городских больниц около 11 часов ночи. Всем сотрудникам медицинского учреждения строго-настрого запретили говорить о звездной пациентке. Чтобы оказать необходимую помощь, были вызваны лучшие врачи и подготовлены специальные условия.

    Несмотря на то что у Софии Ротару не было запланированных концертов в Уфе, известно, что она выступала на одном из корпоративов. Ближе к концу выступления певице стало плохо, и ее экстренно госпитализировали. Информация о состоянии Софии уточняется.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Уфа

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