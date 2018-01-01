В Башкирии пройдет конкурс социально активных семей "Бери пример"

В Башкирии продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе социально активных семей «Бери пример!», организаторами которого являются Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Агентство по печати и СМИ РБ, ГУП Телерадиокомпания «Башкортостан».
В настоящее время поступило 27 заявок от семей из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, а также Архангельского, Балтачевского, Благовещенского, Дуванского, Зилаирского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Уфимского, Учалинского и Шаранского районов. Большинство семей, оформивших заявки, занимаются воспитанием приемных детей и оказанием помощи детским домам, отмечают организаторы.
Для участия в конкурсе семьям необходимо снять видеоролик о своей социально активной жизни. Хронометраж ролика не должен превышать одной минуты, он может быть снят как на русском, так и на башкирском языке. Рассказать о семье может и сторонний человек — допустим, сосед, родственник или друг семьи. Далее ролик следует разместить на странице в любой из социальных сетей с хэштегом #Берипример и заполнить заявку на странице конкурса на сайте bash.news. Заявки принимаются до 9 сентября.
Отбор семей будет проводиться в три этапа: с помощью народного голосования, SMS-голосования и голосования членами конкурсной комиссии. Победителя назовут в ноябре на торжественном мероприятии, посвященном итогам Года семьи. Самой лучшей семье достанется приз от Главы Республики Башкортостан — автомобиль.
«Мы хотим увидеть среди конкурсантов семьи, которые вносят вклад в развитие или сохранение культурно-ландшафтного облика территории города, поселка, деревни, села, вносят вклад в развитие культурного, творческого, образовательного потенциала, физической культуры и спорта, патриотического воспитания жителей», — сказала министр семьи, труда и соцзащиты населения региона РБ Ленара Иванова. На вопросы по участию в конкурсе «Бери пример!» могут ответить специалисты Республиканского ресурсного центра «Семья» в будние дни с 11 до 20 часов по телефону: 8-800-347-50-00.
Источник: http://www.bashinform.ru/
В настоящее время поступило 27 заявок от семей из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, а также Архангельского, Балтачевского, Благовещенского, Дуванского, Зилаирского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Уфимского, Учалинского и Шаранского районов. Большинство семей, оформивших заявки, занимаются воспитанием приемных детей и оказанием помощи детским домам, отмечают организаторы.
Для участия в конкурсе семьям необходимо снять видеоролик о своей социально активной жизни. Хронометраж ролика не должен превышать одной минуты, он может быть снят как на русском, так и на башкирском языке. Рассказать о семье может и сторонний человек — допустим, сосед, родственник или друг семьи. Далее ролик следует разместить на странице в любой из социальных сетей с хэштегом #Берипример и заполнить заявку на странице конкурса на сайте bash.news. Заявки принимаются до 9 сентября.
Отбор семей будет проводиться в три этапа: с помощью народного голосования, SMS-голосования и голосования членами конкурсной комиссии. Победителя назовут в ноябре на торжественном мероприятии, посвященном итогам Года семьи. Самой лучшей семье достанется приз от Главы Республики Башкортостан — автомобиль.
«Мы хотим увидеть среди конкурсантов семьи, которые вносят вклад в развитие или сохранение культурно-ландшафтного облика территории города, поселка, деревни, села, вносят вклад в развитие культурного, творческого, образовательного потенциала, физической культуры и спорта, патриотического воспитания жителей», — сказала министр семьи, труда и соцзащиты населения региона РБ Ленара Иванова. На вопросы по участию в конкурсе «Бери пример!» могут ответить специалисты Республиканского ресурсного центра «Семья» в будние дни с 11 до 20 часов по телефону: 8-800-347-50-00.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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