Итоги VIII Ежегодного фестиваля «Молочная страна» в Уфе

25 августа в Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна 2018»

Завтра, 25 августа в Уфе на площади Салавата Юлаева стартует главный праздник молока в стране – фестиваль Молочная страна -2018. Он стал уже традиционным для горожан и проводится с 2011 года каждый август.