Итоги VIII Ежегодного фестиваля «Молочная страна» в Уфе

25 августа 2018 года в Уфе на площади Салавата Юлаева прошел VIII Ежегодный фестиваль «Молочная страна» - самый большой в России праздник молока под девизом «Пей молоко – будь в позитиве»!
В очередной раз организаторами Фестиваля стали Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства РБ, Администрация Городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, Торгово-Промышленная палата Республики Башкортостан и Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО).
Фестиваль давно полюбился жителям уфимцам и гостям столицы, об этом говорит и ежегодно возрастающее количество людей побывавших на нем. Забегая вперед скажем, что в субботу в «Молочной стране» побывали 54 тыс. гостей! Хотя поначалу были опасения, что молочному торжеству помешает погода — накануне всю ночь моросил дождь. Но к радости организаторов и гостей фестиваля к утру облака рассеялись.
Особенностью фестиваля в 2018 году стала обширная деловая программа — это семинар «Сырная академия», конкурс «Лучший сыр Башкортостана», которые прошли накануне, а также деловой завтрак: «Справедливая цена на молоко: формула успеха», «Банковский час» и круглые столы.
Традиционно для гостей была организована обширная развлекательная и культурная программа и разнообразные, интерактивные площадки. Особенно много любознательных детей и взрослых было на площадке с живыми сельхозживотными. Также малышня могла стать героями сюжета популярного мультфильма и побывать в молочном театре, спеть известные песни, сфотографироваться с любимыми персонажами.
Дети постарше смогли побывать в детском садике «Растем вместе», который будет организован при поддержке АО «Россельхозбанк». Подрастающему поколению и их родителям было предложено принять участие в увлекательном молочном квесте, робототехники, собрать роботов и конструктор с получением аттестата изобретателя «Молочной страны», поучаствовать в битве роботов-сумо и других состязаниях, а также понаблюдать за физическими и химическими опытами.
А ещё на празднике можно было получит кулинарные мастер-классы от ведущих поваров г. Уфы, продегустировать и приобрести вкуснейшие сыры от сыроделов Башкортостана. Очередной изюминкой фестиваля стал и Федеральный проект «Гастрономическая карта России», запущенный в 2017 году Федеральным агентством по туризму, в рамках которого республике представилась замечательная возможность показать лучшее в сфере гастрономии, рассказать об уникальных продуктах питания и приготовить интересные блюда в лучших национальных традициях.
А в завершение надо отметить, что фестиваль «Молочная – 2018» удался, о чем говорит и статистика. На празднике побывало рекордное за последние годы количество гостей — 54 тысячи человек, на нем было выпито 55 тысяч приветственных стаканов молока (11 тонн). На молочной ярмарке, в рамках фестиваля, гости приобрели 46 тонн цельномолочной продукции, 4,9 т. — масла сливочного, 2 т. — сыров твердых, 1,2 т. — сыров мягких и сырных продуктов, 1,9 т. — мороженого, 4,4 т. — кумыса, 17 тыс. 550 банок — молока сгущенного, 700 литров — козьего молока. Общая выручка молочной ярмарки составила 7 млн. руб., что почти на миллион рублей выше прошлогоднего показателя.
Источник: https://sterlegrad.ru/
В очередной раз организаторами Фестиваля стали Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства РБ, Администрация Городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, Торгово-Промышленная палата Республики Башкортостан и Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО).
Фестиваль давно полюбился жителям уфимцам и гостям столицы, об этом говорит и ежегодно возрастающее количество людей побывавших на нем. Забегая вперед скажем, что в субботу в «Молочной стране» побывали 54 тыс. гостей! Хотя поначалу были опасения, что молочному торжеству помешает погода — накануне всю ночь моросил дождь. Но к радости организаторов и гостей фестиваля к утру облака рассеялись.
Особенностью фестиваля в 2018 году стала обширная деловая программа — это семинар «Сырная академия», конкурс «Лучший сыр Башкортостана», которые прошли накануне, а также деловой завтрак: «Справедливая цена на молоко: формула успеха», «Банковский час» и круглые столы.
Традиционно для гостей была организована обширная развлекательная и культурная программа и разнообразные, интерактивные площадки. Особенно много любознательных детей и взрослых было на площадке с живыми сельхозживотными. Также малышня могла стать героями сюжета популярного мультфильма и побывать в молочном театре, спеть известные песни, сфотографироваться с любимыми персонажами.
Дети постарше смогли побывать в детском садике «Растем вместе», который будет организован при поддержке АО «Россельхозбанк». Подрастающему поколению и их родителям было предложено принять участие в увлекательном молочном квесте, робототехники, собрать роботов и конструктор с получением аттестата изобретателя «Молочной страны», поучаствовать в битве роботов-сумо и других состязаниях, а также понаблюдать за физическими и химическими опытами.
А ещё на празднике можно было получит кулинарные мастер-классы от ведущих поваров г. Уфы, продегустировать и приобрести вкуснейшие сыры от сыроделов Башкортостана. Очередной изюминкой фестиваля стал и Федеральный проект «Гастрономическая карта России», запущенный в 2017 году Федеральным агентством по туризму, в рамках которого республике представилась замечательная возможность показать лучшее в сфере гастрономии, рассказать об уникальных продуктах питания и приготовить интересные блюда в лучших национальных традициях.
А в завершение надо отметить, что фестиваль «Молочная – 2018» удался, о чем говорит и статистика. На празднике побывало рекордное за последние годы количество гостей — 54 тысячи человек, на нем было выпито 55 тысяч приветственных стаканов молока (11 тонн). На молочной ярмарке, в рамках фестиваля, гости приобрели 46 тонн цельномолочной продукции, 4,9 т. — масла сливочного, 2 т. — сыров твердых, 1,2 т. — сыров мягких и сырных продуктов, 1,9 т. — мороженого, 4,4 т. — кумыса, 17 тыс. 550 банок — молока сгущенного, 700 литров — козьего молока. Общая выручка молочной ярмарки составила 7 млн. руб., что почти на миллион рублей выше прошлогоднего показателя.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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