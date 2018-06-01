В Башкирии археологи нашли массовое захоронение детей

Жертвоприношение или эпидемия? Археологи нашли крупное захоронение детских останков, датируемых XIX – XVIII веком до нашей эры. На территории Центрального Башкортостана такое массовое погребение встречается впервые. Раскопки проходят в Аургазинском районе на Казбуруновском могильнике. А вот в Абзелиловском районе, близ озера Якты-Куль, уже впору



создавать археологический парк, говорят исследователи. Эту территорию они называют башкирским клондайком. История прямо под ногами. Каменная щепка, скорее всего, часть скребка. Находка похожа на орудие труда, которое использовалось для обработки шкур, дерева, могло выполнять функцию ножа для еды. Так с поверхности земли археологи получают первичную информацию.



Вячеслав Котов, археолог: «Это как раз и является признаком наличия памятника эпохи каменного века. Дальше уже мы начинаем раскопки, изучаем памятник объект, чтобы получить более полное представление».Самый большой курган того времени площадью 9,5 гектара был найден рядом с озером Сабакты. О том, кто захоронен, может рассказать конструкция могилы. Подобные погребения археологи называют некими мавзолеями. Например, здесь предположительно захоронен воин. Примерно середина 1-го тысячелетия до нашей эры. На территории Абзелиловского района обнаружено множество курганов эпохи ранних кочевников, также останки сакского населения и сарматов. Чтобы восстановить историю, нет необходимости раскапывать каждую могилу.



Исторический памятник специально не исследуется, чтобы оставить его в том виде, в котором должен быть курган. Но территория активно застраивается, и вместо археологов раскопками начинают заниматься строители.



Территория Якты-Куля сегодня пользуется популярностью у туристов. Прельщала местность и древних людей. Природа сама решила за человека. Для охоты – леса, для рыбалки – огромные озёра.



Именно с Якты-Куля началось изучение каменного века на Урале, утверждают эксперты. Эту местность называют неким археологическим клондайком. Тем не менее, масштабные раскопки здесь велись 13 лет назад. Специалисты заявляют, необходимо возобновить исследования. Возможно, в следующем году начнётся создание большого археологического парка на территории рядом с озером Якты-Куль.



Останки детского черепа – это находка уже на территории Центрального Башкортостана. По словам археологов, здесь погребено как минимум ещё 4 ребёнка. В одном кургане такое захоронение – редкость. В этой местности и вовсе обнаружено впервые. Что стало причиной массовой гибели, помогут определить исследования.



Николай Щербаков, научный сотрудник лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы: «Мы обнаружили в этом кургане довольно крупное захоронение по количеству детей. Первоначально возьмем какие-то необходимые нам анализы на генетику, на палеоболезни, на палеодиету, тогда мы сможем сказать, была ли это естественная смерть или эпидемия. Раньше люди умирали чаще, особенно дети, лекарств не было».Для массовых погребений характерна родственность. В центральной части хоронили взрослого, а вокруг младших по возрасту. А имели ли кровные связи погребенные в Казбуруновском могильнике, предстоит выяснить. По словам археологов, это предки современных финнов, русских, украинцев и литовцев.



Ирина Василевская, преподаватель истории и обществознания Башкирского архитектурно-строительного колледжа: «Находки характерны для данной культуры. Удивило, что в Башкирии не встречаются массовые детские захоронения. А так все характерно для данной срубной культуры».Найденные в кургане останки и артефакты заберут в Уфу для камеральной проверки. А для более детального исследования их направят в Швецию, где смогут определить предпочтения в еде и даже цвет глаз. Находку на территории Казбуруновского могильника специалисты знаменуют новым поворотом в изучении истории региона.

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