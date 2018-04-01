В Уфе в более чем 1000 местах запретили продавать алкоголь

Уфимцам напомнили, что они должны зафиксировать границы своих земельных уча ...

Уфимцам напомнили, что многие земельные участки, владельцами которых они являются, не имеют установленных границ, даже если оформлены по документам как чья-то собственность. Как подчеркивают в Росреестре, этот документ не гарантирует защиты от «посягательств» на границы участка.