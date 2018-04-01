В Уфе в более чем 1000 местах запретили продавать алкоголь

В Уфе утвердили границы мест, где запрещена розничная продажа алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте столичной администрации.
Согласно документу, реализация спиртных напитков не допускается возле социальных учреждений, на территории радиусом 25 метров. Всего в списке более 1 000 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, а также образовательные и медицинские центры.Со схемой границ прилегающих территорий, на которых запрещена торговля алкоголем, можно ознакомиться на сайте мэрии.
Источник: http://ufatime.ru/
Согласно документу, реализация спиртных напитков не допускается возле социальных учреждений, на территории радиусом 25 метров. Всего в списке более 1 000 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, а также образовательные и медицинские центры.Со схемой границ прилегающих территорий, на которых запрещена торговля алкоголем, можно ознакомиться на сайте мэрии.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Уфа