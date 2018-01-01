В Башкирии федеральные льготники могут оформить надбавку к выплатам

В Башкирии федеральные льготники могут оформить надбавку к социальным выплатам до 1 октября текущего года. В этот день истекает срок приема заявлений от федеральных льготников на изменение формы получения набора социальных услуг.
Как объяснили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан, набор социальных услуг предоставляется гражданам, имеющим статус федерального льготника. Ежегодно до 1 октября им нужно определиться, в каком виде они будут получать социальные услуги в следующем году — в натуральной форме или же в денежном эквиваленте.
В этом году срок подачи заявления об изменении формы получения набора социальных услуг на 2019 год истекает в воскресенье, 30 сентября. В соответствии с законодательством, если последний день срока приходится на нерабочий день, прием заявлений при личном обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда будет осуществляться в ближайший следующий за ним рабочий день. Соответственно в этом году срок истечет 1 октября.
В настоящее время стоимость соцпакета составляет 1075,19 рубля в месяц. Эта сумма складывается из трех частей. В нее входят:
— обеспечение необходимыми лекарственными препаратами — 828,14 рубля;
— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 128,11 рубля;
— проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 118,94 рубля.
Если федеральные льготники желают сохранить существующий порядок получения льгот, заявление в Пенсионный фонд им подавать не нужно. Если же граждане хотят изменить этот порядок (например, сейчас они получают деньги, а с 1 января следующего года хотят получать льготы в натуральном виде), заявление следует подать до 1 октября. Данное заявление будет действовать до тех пор, пока льготники не пожелают изменить свой выбор.
По словам члена правления Пенсионного фонда России, управляющего по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, в республике в настоящее время проживает 321 тысяча федеральных льготников. Из них более 287 тысяч граждан (89 процентов) получают денежную компенсацию всего набора социальных услуг, или отдельной его части.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России доступен электронный сервис, с помощью которого можно подать заявление о предоставлении социальных услуг, отказаться от получения всего набора услуг (либо отдельной услуги), или возобновить их получение. Личный визит в управление Пенсионного фонда при этом не потребуется.
Источник: http://i-gazeta.com/
Как объяснили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан, набор социальных услуг предоставляется гражданам, имеющим статус федерального льготника. Ежегодно до 1 октября им нужно определиться, в каком виде они будут получать социальные услуги в следующем году — в натуральной форме или же в денежном эквиваленте.
В этом году срок подачи заявления об изменении формы получения набора социальных услуг на 2019 год истекает в воскресенье, 30 сентября. В соответствии с законодательством, если последний день срока приходится на нерабочий день, прием заявлений при личном обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда будет осуществляться в ближайший следующий за ним рабочий день. Соответственно в этом году срок истечет 1 октября.
В настоящее время стоимость соцпакета составляет 1075,19 рубля в месяц. Эта сумма складывается из трех частей. В нее входят:
— обеспечение необходимыми лекарственными препаратами — 828,14 рубля;
— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 128,11 рубля;
— проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 118,94 рубля.
Если федеральные льготники желают сохранить существующий порядок получения льгот, заявление в Пенсионный фонд им подавать не нужно. Если же граждане хотят изменить этот порядок (например, сейчас они получают деньги, а с 1 января следующего года хотят получать льготы в натуральном виде), заявление следует подать до 1 октября. Данное заявление будет действовать до тех пор, пока льготники не пожелают изменить свой выбор.
По словам члена правления Пенсионного фонда России, управляющего по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, в республике в настоящее время проживает 321 тысяча федеральных льготников. Из них более 287 тысяч граждан (89 процентов) получают денежную компенсацию всего набора социальных услуг, или отдельной его части.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России доступен электронный сервис, с помощью которого можно подать заявление о предоставлении социальных услуг, отказаться от получения всего набора услуг (либо отдельной услуги), или возобновить их получение. Личный визит в управление Пенсионного фонда при этом не потребуется.
Источник: http://i-gazeta.com/
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