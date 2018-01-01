В Башкирии семьи тратят средства маткапитала на образование

В Башкирии больше 10 тысяч семей потратили материнский капитал на образование детей. Такую сумму озвучили в ПФР РБ за всю историю программы.
С начала реализации закона, а это 2007 год, на эти цели родителям перечислили 517 млн рублей.Напомним, с 1 января 2018 года в условия использования материнского капитала внесли изменения. С этого года тратить деньги за рождение второго ребенка можно на платные образовательные услуги в любой организации, имеющей на это право. Причем наличие аккредитованной образовательной программы необязательно.
Источник: http://ufatime.ru/
С начала реализации закона, а это 2007 год, на эти цели родителям перечислили 517 млн рублей.Напомним, с 1 января 2018 года в условия использования материнского капитала внесли изменения. С этого года тратить деньги за рождение второго ребенка можно на платные образовательные услуги в любой организации, имеющей на это право. Причем наличие аккредитованной образовательной программы необязательно.
Источник: http://ufatime.ru/
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