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    В Башкирии семьи тратят средства маткапитала на образование

    slavin Сегодня, 09:0653
    В Башкирии семьи тратят средства маткапитала на образование
    В Башкирии больше 10 тысяч семей потратили материнский капитал на образование детей. Такую сумму озвучили в ПФР РБ за всю историю программы.

    С начала реализации закона, а это 2007 год, на эти цели родителям перечислили 517 млн рублей.Напомним, с 1 января 2018 года в условия использования материнского капитала внесли изменения. С этого года тратить деньги за рождение второго ребенка можно на платные образовательные услуги в любой организации, имеющей на это право. Причем наличие аккредитованной образовательной программы необязательно.
    Источник: http://ufatime.ru/
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