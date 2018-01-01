В Башкирии семьи тратят средства маткапитала на образование

Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рожде ...

Семьи Башкирии, имеющие второго ребенка, имеют право на ежемесячные выплаты из материнского капитала. Это касается тех семей, в которых подушевой месячный доход за последний год не превышает 14 247 рублей (то есть 1,5-кратной величины прожиточного минимума в республике). Сумма выплаты в 2018 году составит 8892 рубля.