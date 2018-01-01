В Уфе пройдет Российский энергетический форум

В столице Башкортостана Уфе с 23 по 26 октября 2018 года пройдет XVIII Российский энергетический форум и Международная выставка «Энергетика Урала» с участием иностранных делегаций. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.
Документом утвержден состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению энергетического форума. Оргкомитет возглавил заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев. В состав оргкомитета вошли члены Правительства РБ, представители министерств и ведомств, ректоры вузов, ученые, руководители крупных энергетических компаний.
Планом мероприятий по подготовке и проведению энергетического форума предусмотрено проведение в сентябре пресс-конференции в Полпредстве РБ при Президенте РФ в Москве, формирование экспозиции выставки «Энергетика Урала», организация работы пресс-центра форума и выставки, проведение пленарного заседания и «круглых столов» в рамках форума.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Документом утвержден состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению энергетического форума. Оргкомитет возглавил заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев. В состав оргкомитета вошли члены Правительства РБ, представители министерств и ведомств, ректоры вузов, ученые, руководители крупных энергетических компаний.
Планом мероприятий по подготовке и проведению энергетического форума предусмотрено проведение в сентябре пресс-конференции в Полпредстве РБ при Президенте РФ в Москве, формирование экспозиции выставки «Энергетика Урала», организация работы пресс-центра форума и выставки, проведение пленарного заседания и «круглых столов» в рамках форума.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Уфа