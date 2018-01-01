В Башкирии на развитие госязыков и языков народов Башкирии выделят 683 млн рублей

Размер финансового обеспечения госпрограммы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» составит 683,2 млн рублей. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.
Программа рассчитана на 2019-2024 годы, без деления на этапы. Ежегодно из регионального бюджета на ее реализацию будет направляться от 101 до 134 млн рублей. Мероприятия программы должны помочь сохранению, изучению и развитию языков. Главным индикатором будет оценка населением возможностей, которые есть в республике для овладения языками.
Башкортостан относится к регионам с широким распространением полилингвизма. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории республики проживают представители более чем 160 народов. Почти половина всех ее жителей владеет двумя и более языками. Русским языком владеют 96,7% проживающих в Башкортостане, башкирским — 22,9%, татарским — 26,1%, марийским и чувашским — по 1,9%, удмуртским — 0,47%.
В образовательных организациях сохранено изучение 14 языков народов России.
В госпрограмме отмечается необходимость выработать механизм защиты языков и усовершенствовать методологию обучения на родных языках. На развитие государственных и родных языков влияют этноязыковая ассимиляция, размывание традиционных нравственных ценностей народов, распространенность негативных стереотипов в отношении изучения родных языков.
Госпрограмма нацелена на расширение сферы применения государственных языков и языков народов республики, подготовку специалистов по языкам, расширение научных исследований в области языковых проблем. Будет совершенствоваться научная, информационная и учебно-методическая база для развития языков. Планируется сформировать систему непрерывного обучения и воспитания детей на родном языке с использованием современных технологий.
Всего программой предусмотрена реализация около 50 мероприятий. В их разработке участвовали республиканские министерства образования и культуры, Академия наук РБ, Институт развития образования РБ.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Программа рассчитана на 2019-2024 годы, без деления на этапы. Ежегодно из регионального бюджета на ее реализацию будет направляться от 101 до 134 млн рублей. Мероприятия программы должны помочь сохранению, изучению и развитию языков. Главным индикатором будет оценка населением возможностей, которые есть в республике для овладения языками.
Башкортостан относится к регионам с широким распространением полилингвизма. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории республики проживают представители более чем 160 народов. Почти половина всех ее жителей владеет двумя и более языками. Русским языком владеют 96,7% проживающих в Башкортостане, башкирским — 22,9%, татарским — 26,1%, марийским и чувашским — по 1,9%, удмуртским — 0,47%.
В образовательных организациях сохранено изучение 14 языков народов России.
В госпрограмме отмечается необходимость выработать механизм защиты языков и усовершенствовать методологию обучения на родных языках. На развитие государственных и родных языков влияют этноязыковая ассимиляция, размывание традиционных нравственных ценностей народов, распространенность негативных стереотипов в отношении изучения родных языков.
Госпрограмма нацелена на расширение сферы применения государственных языков и языков народов республики, подготовку специалистов по языкам, расширение научных исследований в области языковых проблем. Будет совершенствоваться научная, информационная и учебно-методическая база для развития языков. Планируется сформировать систему непрерывного обучения и воспитания детей на родном языке с использованием современных технологий.
Всего программой предусмотрена реализация около 50 мероприятий. В их разработке участвовали республиканские министерства образования и культуры, Академия наук РБ, Институт развития образования РБ.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.