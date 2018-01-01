Из уфимской больницы выписали Софию Ротару





Состояние её стабилизировалось. — София Михайловна тепло попрощалась с врачами, вместе с сестрой собрала свои вещи и уже сегодня должна вылететь в Москву, — сообщил Ufa1 собственный источник. Наблюдение за здоровьем 71-летней исполнительницы продолжат в столице. Народная артистка СССР попала в уфимскую больницу 25 августа, после того, как ей стало плохо на корпоративе. Концертный директор певицы Сергей Лавров рассказал свою версию случившегося. С его слов, певицу даже не госпитализировали, ей просто помогли врачи скорой, дежурившей на празднике. Позже в своём Instagram София Михайловна призналась поклонникам, что у неё действительно «возникли некоторые проблемы со здоровьем». Осмотрев, уфимские врачи приняли решение понаблюдать за её состоянием ещё несколько дней в условиях стационара.

Источник: Сегодня, 28 августа, днём певица София Ротару покинула уфимскую больницу, где наблюдалась последние несколько дней.Состояние её стабилизировалось. — София Михайловна тепло попрощалась с врачами, вместе с сестрой собрала свои вещи и уже сегодня должна вылететь в Москву, — сообщил Ufa1 собственный источник. Наблюдение за здоровьем 71-летней исполнительницы продолжат в столице. Народная артистка СССР попала в уфимскую больницу 25 августа, после того, как ей стало плохо на корпоративе. Концертный директор певицы Сергей Лавров рассказал свою версию случившегося. С его слов, певицу даже не госпитализировали, ей просто помогли врачи скорой, дежурившей на празднике. Позже в своём Instagram София Михайловна призналась поклонникам, что у неё действительно «возникли некоторые проблемы со здоровьем». Осмотрев, уфимские врачи приняли решение понаблюдать за её состоянием ещё несколько дней в условиях стационара.Источник: https://ufa1.ru/

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