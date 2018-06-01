В Уфе подвели итоги конкурса «Лучший сыр Башкортостана»

В рамках фестиваля «Молочная страна – 2018» подвели итоги конкурса «Лучший сыр Башкортостана». В гонке за звание лучшего приняли участие 25 образцов ремесленных и 16 образцов промышленных сыров.
Лучшим ремесленным сыром из коровьего молока стала «Риккота» (ИП В.Ю. Ловков), победителями из промышленной индустрии стали сыры «Моале» (ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат») и «Агидель» (ГУСП совхоз «Рощинский»). Лучшим ремесленным сыром с добавками жюри признало «Белпер-Кнолле» (ООО «СБТ- Агро»), первым в этой же номинации стал промышленный «Сыр мягкий сывороточный» (ГУСП совхоз «Рощинский»).
Лучшими необычными сырами были названы «Буратта» (Джуманали Декамбаев) и «Mozarella Nreccia» (АО «Аллат»). Сыр «Манчего» (ООО «СБТ-Агро»), по мнению жюри, - лучший козий сыр в республике. Сыр «Камамбер» (ИП Павлуткина «Сырная гильдия») был признан лучшим сыром с плесенью.
Победителями в номинации «Новинка – 2015» стали ремесленный копченый сыр «Сулугуни» (СПоК «Урарту») и промышленные сыры «Российский» («Сабинский молочный комбинат» ГК «Башмилк») и «Великославич Классик мускат» (АО «Белебеевский молочный комбинат»).
Источник: https://proural.info/
Лучшим ремесленным сыром из коровьего молока стала «Риккота» (ИП В.Ю. Ловков), победителями из промышленной индустрии стали сыры «Моале» (ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат») и «Агидель» (ГУСП совхоз «Рощинский»). Лучшим ремесленным сыром с добавками жюри признало «Белпер-Кнолле» (ООО «СБТ- Агро»), первым в этой же номинации стал промышленный «Сыр мягкий сывороточный» (ГУСП совхоз «Рощинский»).
Лучшими необычными сырами были названы «Буратта» (Джуманали Декамбаев) и «Mozarella Nreccia» (АО «Аллат»). Сыр «Манчего» (ООО «СБТ-Агро»), по мнению жюри, - лучший козий сыр в республике. Сыр «Камамбер» (ИП Павлуткина «Сырная гильдия») был признан лучшим сыром с плесенью.
Победителями в номинации «Новинка – 2015» стали ремесленный копченый сыр «Сулугуни» (СПоК «Урарту») и промышленные сыры «Российский» («Сабинский молочный комбинат» ГК «Башмилк») и «Великославич Классик мускат» (АО «Белебеевский молочный комбинат»).
Источник: https://proural.info/
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Метки: Уфа