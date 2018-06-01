В Уфе подвели итоги конкурса «Лучший сыр Башкортостана»

Итоги VIII Ежегодного фестиваля «Молочная страна» в Уфе

Особенностью фестиваля в 2018 году стала обширная деловая программа — это семинар «Сырная академия», конкурс «Лучший сыр Башкортостана», которые прошли накануне, а также деловой завтрак: «Справедливая цена на молоко: формула успеха», «Банковский час» и круглые столы.