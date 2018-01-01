Что считать поборами в школах и детских садах и как с этим бороться: мнение общественников

Рабочие отмазки на случай, если у вас начинают просить деньги в долг

Так получилось, что ещё со студенчества у меня товарищи начали клянчить деньги. Сначала немного, потом больше. Возвращать деньги, видимо, моих друзей не научили, а совесть они где-то оставили.