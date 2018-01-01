Что считать поборами в школах и детских садах и как с этим бороться: мнение общественников

Корреспондент Proural пообщался с Александром и выяснил, что нужно делать родителям, чтобы сборы денег в учебных заведениях перестали быть обычным явлением.
Новый учебный год — это не только новая страница в жизни ребенка, тревоги и радости, знания и успехи. Для родителей и школьников, и ребят помладше — это еще и большой стресс, сопряженный не только с переживаниями за собственного ребенка. Не последнее место здесь занимают поборы, опустошающие кошельки мам и пап. Многие из них не знают, как нужно противостоять незаконным поборам в образовательных учреждениях, ведь они уже стали настолько привычной составляющей и процветают во многих из них. Некоторые из родителей даже поддерживают «разумные денежные вливания».
Одна из мам обратилась к участникам популярной группы Уфы за помощью.
— Выставили список принадлежностей в садик. Скиньте, пожалуйста, новое постановление о запрете поборов, — написала она и приложила к сообщению фотографию.
Простой пост собрал множество комментариев, в основном негативных. Одни родители размышляют над тем, куда могли «пойти» средства, выделенные на покупку этих самых хозяйственных средств, другие, не стесняясь выражений, обвиняют маму в том, что ей жалко денег на собственного ребенка.
Альберт Сагитов:
— Покупаю и не ною!
Елена Ширеева:
— Вам что жалко для своего же ребёнка?
Альбина Ганиева:
— Не покупайте, пусть ваш ребенок ест из грязной тарелки, ходит с грязными руками, и после туалета пусть его не вытирают и да, пусть садится на грязный унитаз, и мусор за своим ребенком уносите домой, не, ну а чё? Зато ничего покупать не нужно. Радуйтесь списку, а не спросом денег на непонятно что.
Алёна Хасанова:
— Мне интересно, если все родители откажутся это приносить, то посуда и унитазы будут немытые? Я ещё понимаю туалетную бумагу приносить своему ребёнку, салфетки, мыло для рук. Но все остальное должно обеспечиваться бюджетом. А вы все «да ладно, жалко что ли», и деньги, выделенные на покупку этих самых хозсредств, уходят в карман заведующей. Она ж отчитается, что все купила.
Анна Рудковская:
— Я думаю, что на все это деньги выделяются. Просто «куда-то» пропадают (может, и до заведующей не доходят даже). Как следствие нехватка химии в саду.
Уфимец М. Ахкамов обратился к Министерству образование с требованием пресечь поборы в одной из городских школ. Его письмо опубликовано на сайте электронной приемной органов власти Республики Башкортостан.
— В школе №4 Ленинского района г. Уфы продолжаются поборы. Денежные средства вымогаются на учебники и прочие учебные материалы, бесплатное обеспечение которыми предусмотрено законодательством. Более того, за деньги, собранные с учащихся, выдаются учебники не новые, а сданные другим классом в конце предыдущего учебного года.
Так же денежные средства периодически вымогаются на ремонт школы, приобретение прочей мебели, компьютеров и так далее. На мой вопрос о том, выделены ли государством денежные средства на эти цели для конкретно этой школы, директор учебного заведения дала положительный ответ, пояснив, что к поборам она не имеет отношения и, более того, они не законны, пообещала прекратить это год назад. Тем не менее, это не прекратилось, а расценки только выросли. Я записывал все разговоры с преподавателями и директором данного учебного заведения, таким образом, имеется полная доказательная база о том, что имеют место коррупция и незаконное предпринимательство в стенах этой школы.
В министерство образования я тоже обращался год назад, ограничившись телефонным разговором, где мне пообещали разобраться в этой ситуации. Как видно сейчас, это обещание не было исполнено.
Пару лет назад житель Нефтекамска Александр Афанасьев создал сообщество в одной из социальных сетей для помощи в решении проблем, с которыми приходится сталкиваться родителям школьников. В своей группе «Башкортостан. Школа не рынок» он ежедневно публикует новости, которые помогают мамам и папам бороться за свои права и права своего ребенка. Корреспондент Proural пообщался с Александром и выяснил, что нужно делать родителям, чтобы поборы в учебных заведениях перестали быть обычным явлением.
— Александр, что можно считать поборами?
— Любой сбор денег, так сказать, в принудительной форме. То есть с такими формулировками, как «вы должны», «мы решили», «мы обсудили на собрании, проголосовали и решили». Никто не имеет права за кого-то решать. Каждый человек самостоятельно принимает решение, делать это или нет. Никакое родительское собрание не может влиять на это.
— Перед новым учебным годом родителей в детских садах обязательно просят купить ряд принадлежностей, в том числе гигиенических, для ребенка. Это тоже нужно считать поборами?
— Да, потому что любое, тем более письменное, объявление считается указанием. Человек, читая информацию, думает, что такие порядки в этом учебном заведении, и их надо исполнять. А иначе будут какие-то санкции.
— Многие из родителей боятся даже заикнуться о подобном, думая, что после этого они и их ребенок станут изгоями в детском саду или школе. Как им с этим справиться?
— Для этого и создаются родительские комитеты, чтобы оградить себя от ответственности и каким-то образом влиять на тех родителей, которые отказываются сдавать деньги или что-то покупать. У меня был подобный случай. Дочь пошла в школу. Против меня ополчились родители ее класса. Учительница впервые за свою практику столкнулась с таким родителем, то есть со мной, который категорически не согласен с ее политикой, и настроила всех против меня. Мол, она такая хорошая, заслуженный педагог республики. У нее, действительно, стаж больше 30 лет. При появлении Афанасьева на собрании у меня всегда падает давление, и я ухожу на больничный, говорила она. И педагог реально уходила на больничный. Среди родителей создавалось впечатление, что я на нее так отрицательно влияю, и она не может вести уроки для наших детей, это влияет на качество образования. В итоге я стал крайним, и родители даже возле школы собирали против меня подписи. Я посмеялся им в лицо, дочь продолжила обучение. И в дальнейшем они ничего сделать не смогли. Я стоял на своем. Меня просто перестали приглашать на собрание. За моей спиной мамы и папы других учеников собирали деньги. Но мой ребенок на себе это не чувствовал, она всегда участвовала во всех мероприятиях, и все было хорошо. Потом я узнавал, что, оказывается, родители собрали деньги и за моего ребенка. Они пытались таким образом, наверное, пристыдить меня. Но ничего, живем нормально. Моя дочь с удовольствием ходит в школу, у нее есть друзья. Она не чувствует никакого негатива.
— Что в такой ситуации делать родителям?
— При любом вопросе о сборе денег, надо, прежде всего, обратиться к человеку, который собирает деньги, или лучше к руководителю — директору или заведующей. Любой вопрос надо решать письменно. Заведующей или директору пишешь заявление: «На каком основании, согласно законодательству, в таком-то классе/группе на родительском собрании идет сбор денежных средств на покупку канцелярских товаров (пластилина или рабочих тетрадей)». Согласно законодательству муниципальное бюджетное учреждение финансируется государством. На что руководитель образовательного учреждения ответит: «Уважаемая(ый), вы можете сдавать, можете нет. Всё добровольно». В любом случае ответ придет, и его формулировка будет отличаться от того, что вам говорят на словах. И вот эта бумага может уже на следующих собраниях являться своего рода охранной грамотой. Вот, мол, мне директор написала, что я могу не сдавать. Думаю, никто ничего против директора не скажет.
Источник: https://proural.info/
Новый учебный год — это не только новая страница в жизни ребенка, тревоги и радости, знания и успехи. Для родителей и школьников, и ребят помладше — это еще и большой стресс, сопряженный не только с переживаниями за собственного ребенка. Не последнее место здесь занимают поборы, опустошающие кошельки мам и пап. Многие из них не знают, как нужно противостоять незаконным поборам в образовательных учреждениях, ведь они уже стали настолько привычной составляющей и процветают во многих из них. Некоторые из родителей даже поддерживают «разумные денежные вливания».
Одна из мам обратилась к участникам популярной группы Уфы за помощью.
— Выставили список принадлежностей в садик. Скиньте, пожалуйста, новое постановление о запрете поборов, — написала она и приложила к сообщению фотографию.
Простой пост собрал множество комментариев, в основном негативных. Одни родители размышляют над тем, куда могли «пойти» средства, выделенные на покупку этих самых хозяйственных средств, другие, не стесняясь выражений, обвиняют маму в том, что ей жалко денег на собственного ребенка.
Альберт Сагитов:
— Покупаю и не ною!
Елена Ширеева:
— Вам что жалко для своего же ребёнка?
Альбина Ганиева:
— Не покупайте, пусть ваш ребенок ест из грязной тарелки, ходит с грязными руками, и после туалета пусть его не вытирают и да, пусть садится на грязный унитаз, и мусор за своим ребенком уносите домой, не, ну а чё? Зато ничего покупать не нужно. Радуйтесь списку, а не спросом денег на непонятно что.
Алёна Хасанова:
— Мне интересно, если все родители откажутся это приносить, то посуда и унитазы будут немытые? Я ещё понимаю туалетную бумагу приносить своему ребёнку, салфетки, мыло для рук. Но все остальное должно обеспечиваться бюджетом. А вы все «да ладно, жалко что ли», и деньги, выделенные на покупку этих самых хозсредств, уходят в карман заведующей. Она ж отчитается, что все купила.
Анна Рудковская:
— Я думаю, что на все это деньги выделяются. Просто «куда-то» пропадают (может, и до заведующей не доходят даже). Как следствие нехватка химии в саду.
Уфимец М. Ахкамов обратился к Министерству образование с требованием пресечь поборы в одной из городских школ. Его письмо опубликовано на сайте электронной приемной органов власти Республики Башкортостан.
— В школе №4 Ленинского района г. Уфы продолжаются поборы. Денежные средства вымогаются на учебники и прочие учебные материалы, бесплатное обеспечение которыми предусмотрено законодательством. Более того, за деньги, собранные с учащихся, выдаются учебники не новые, а сданные другим классом в конце предыдущего учебного года.
Так же денежные средства периодически вымогаются на ремонт школы, приобретение прочей мебели, компьютеров и так далее. На мой вопрос о том, выделены ли государством денежные средства на эти цели для конкретно этой школы, директор учебного заведения дала положительный ответ, пояснив, что к поборам она не имеет отношения и, более того, они не законны, пообещала прекратить это год назад. Тем не менее, это не прекратилось, а расценки только выросли. Я записывал все разговоры с преподавателями и директором данного учебного заведения, таким образом, имеется полная доказательная база о том, что имеют место коррупция и незаконное предпринимательство в стенах этой школы.
В министерство образования я тоже обращался год назад, ограничившись телефонным разговором, где мне пообещали разобраться в этой ситуации. Как видно сейчас, это обещание не было исполнено.
Пару лет назад житель Нефтекамска Александр Афанасьев создал сообщество в одной из социальных сетей для помощи в решении проблем, с которыми приходится сталкиваться родителям школьников. В своей группе «Башкортостан. Школа не рынок» он ежедневно публикует новости, которые помогают мамам и папам бороться за свои права и права своего ребенка. Корреспондент Proural пообщался с Александром и выяснил, что нужно делать родителям, чтобы поборы в учебных заведениях перестали быть обычным явлением.
— Александр, что можно считать поборами?
— Любой сбор денег, так сказать, в принудительной форме. То есть с такими формулировками, как «вы должны», «мы решили», «мы обсудили на собрании, проголосовали и решили». Никто не имеет права за кого-то решать. Каждый человек самостоятельно принимает решение, делать это или нет. Никакое родительское собрание не может влиять на это.
— Перед новым учебным годом родителей в детских садах обязательно просят купить ряд принадлежностей, в том числе гигиенических, для ребенка. Это тоже нужно считать поборами?
— Да, потому что любое, тем более письменное, объявление считается указанием. Человек, читая информацию, думает, что такие порядки в этом учебном заведении, и их надо исполнять. А иначе будут какие-то санкции.
— Многие из родителей боятся даже заикнуться о подобном, думая, что после этого они и их ребенок станут изгоями в детском саду или школе. Как им с этим справиться?
— Для этого и создаются родительские комитеты, чтобы оградить себя от ответственности и каким-то образом влиять на тех родителей, которые отказываются сдавать деньги или что-то покупать. У меня был подобный случай. Дочь пошла в школу. Против меня ополчились родители ее класса. Учительница впервые за свою практику столкнулась с таким родителем, то есть со мной, который категорически не согласен с ее политикой, и настроила всех против меня. Мол, она такая хорошая, заслуженный педагог республики. У нее, действительно, стаж больше 30 лет. При появлении Афанасьева на собрании у меня всегда падает давление, и я ухожу на больничный, говорила она. И педагог реально уходила на больничный. Среди родителей создавалось впечатление, что я на нее так отрицательно влияю, и она не может вести уроки для наших детей, это влияет на качество образования. В итоге я стал крайним, и родители даже возле школы собирали против меня подписи. Я посмеялся им в лицо, дочь продолжила обучение. И в дальнейшем они ничего сделать не смогли. Я стоял на своем. Меня просто перестали приглашать на собрание. За моей спиной мамы и папы других учеников собирали деньги. Но мой ребенок на себе это не чувствовал, она всегда участвовала во всех мероприятиях, и все было хорошо. Потом я узнавал, что, оказывается, родители собрали деньги и за моего ребенка. Они пытались таким образом, наверное, пристыдить меня. Но ничего, живем нормально. Моя дочь с удовольствием ходит в школу, у нее есть друзья. Она не чувствует никакого негатива.
— Что в такой ситуации делать родителям?
— При любом вопросе о сборе денег, надо, прежде всего, обратиться к человеку, который собирает деньги, или лучше к руководителю — директору или заведующей. Любой вопрос надо решать письменно. Заведующей или директору пишешь заявление: «На каком основании, согласно законодательству, в таком-то классе/группе на родительском собрании идет сбор денежных средств на покупку канцелярских товаров (пластилина или рабочих тетрадей)». Согласно законодательству муниципальное бюджетное учреждение финансируется государством. На что руководитель образовательного учреждения ответит: «Уважаемая(ый), вы можете сдавать, можете нет. Всё добровольно». В любом случае ответ придет, и его формулировка будет отличаться от того, что вам говорят на словах. И вот эта бумага может уже на следующих собраниях являться своего рода охранной грамотой. Вот, мол, мне директор написала, что я могу не сдавать. Думаю, никто ничего против директора не скажет.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Общество