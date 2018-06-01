В Башкирии социализироваться после тюремного заключения поможет Реабилитационный центр

Общественная наблюдательная комиссия Башкортостана по обеспечению прав человека в местах принудительного содержания разработала проекты, которые помогают адаптироваться в обществе вчерашним осужденным. Инициативу на Форуме общественных инициатив, организованном партией «Единая Россия», представил председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ по обеспечению прав человека в местах принудительного содержания Олег Галин.
«Тема очень серьезная, и, в первую очередь, эта тема важна для простых законопослушных граждан. На сегодняшний день печальная статистика говорит о том, что возрастает рецидивная преступность. А она возникает, потому что люди не находят себя на свободе. Наша задача сделать так, чтобы человек почувствовал себя частью этого общества, и не совершил нового преступления, для того чтобы вернуться в привычную для него обстановку», — рассказал Олег Галин.
На сегодняшний день успешно реализуются три благотворительные программы. В рамках проекта «Правовой десант» в исправительные учреждения приезжают специалисты разных профилей, чтобы ответить на вопросы осужденных. Так, они могут решить вопросы по получению инвалидности, восстановлению документов и другие.
Программа «Ты не забыт» разработана для ветеранов боевых действий. Накануне Дня Защитников Отечества их чествуют и поздравляют перед всей аудиторией. По словам Олега Галина, проект создан для того, чтобы ветераны понимали, что общество от них не отреклось.
В рамках программы «Ты не один» в течение года в Стерлитамакской воспитательной колонии для несовершеннолетних устраивают встречи с психологами, социальными работниками, проводят спортивные соревнования с вручением подарков.
Олег Галин обратился к партии «Единая Россия» за помощью в организационных вопросах этих проектов, а также подчеркнул необходимость создания в регионе Реабилитационного центра для граждан, освободившихся из колоний. Там им предоставят временное жилье, помогут устроиться на работу и окажут психологическую помощь. Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер башкирского парламента Константин Толкачев подчеркнул важность проблемы и поддержал инициативу проведения подобных проектов.
«Нам очень важно мнение каждой общественной организации и каждого человека. Я знаю, что за вашими плечами серьезные наработки, которые здесь станут предметом нашего изучения. Они могут в перспективе стать нашим совместным проектом, который мы будем сопровождать, и оказывать поддержку в ее реализации», — сказал Константин Толкачев.
Источник: http://www.bashinform.ru/
«Тема очень серьезная, и, в первую очередь, эта тема важна для простых законопослушных граждан. На сегодняшний день печальная статистика говорит о том, что возрастает рецидивная преступность. А она возникает, потому что люди не находят себя на свободе. Наша задача сделать так, чтобы человек почувствовал себя частью этого общества, и не совершил нового преступления, для того чтобы вернуться в привычную для него обстановку», — рассказал Олег Галин.
На сегодняшний день успешно реализуются три благотворительные программы. В рамках проекта «Правовой десант» в исправительные учреждения приезжают специалисты разных профилей, чтобы ответить на вопросы осужденных. Так, они могут решить вопросы по получению инвалидности, восстановлению документов и другие.
Программа «Ты не забыт» разработана для ветеранов боевых действий. Накануне Дня Защитников Отечества их чествуют и поздравляют перед всей аудиторией. По словам Олега Галина, проект создан для того, чтобы ветераны понимали, что общество от них не отреклось.
В рамках программы «Ты не один» в течение года в Стерлитамакской воспитательной колонии для несовершеннолетних устраивают встречи с психологами, социальными работниками, проводят спортивные соревнования с вручением подарков.
Олег Галин обратился к партии «Единая Россия» за помощью в организационных вопросах этих проектов, а также подчеркнул необходимость создания в регионе Реабилитационного центра для граждан, освободившихся из колоний. Там им предоставят временное жилье, помогут устроиться на работу и окажут психологическую помощь. Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер башкирского парламента Константин Толкачев подчеркнул важность проблемы и поддержал инициативу проведения подобных проектов.
«Нам очень важно мнение каждой общественной организации и каждого человека. Я знаю, что за вашими плечами серьезные наработки, которые здесь станут предметом нашего изучения. Они могут в перспективе стать нашим совместным проектом, который мы будем сопровождать, и оказывать поддержку в ее реализации», — сказал Константин Толкачев.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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