В Башкирии безработным будут выдаваться образовательные сертификаты

В настоящее время Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ реализуется программа профессионального обучения безработных граждан. В 2017 году центрами занятости населения направлено на обучение 6590 человек, в том числе 6049 безработных граждан, 133 пенсионеров и 408 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (в 2016 году – 4587 человек). На 2018 год планируется направить на обучение 6330 человек, в том числе 5880 безработных граждан, 100 пенсионеров и 350 женщин. В 1 полугодии 2018 года направлено на обучение 4527 человек, в том числе 4137 безработных граждан, 96 пенсионеров и 294 женщин.

28 августа под председательством Премьер-министра Правительства Башкортостана Рустэма Марданова состоялось заседание Президиума Правительства РБ, в ходе которого рассмотрен ряд важных вопросов социальной сферы региона.Так, Башкортостан определен пилотным регионом по проекту в области содействия занятости населения – предоставлению органами службы занятости образовательного сертификата. Проект соответствующего постановления Правительства РБ разработан Министерством семьи и труда РБ в рамках реализации Послания Главы Башкортостана Рустэма Хамитова Государственному Собранию – Курултаю республики.– Образовательный сертификат представляет собой документ, подтверждающий право безработных граждан на дополнительные меры государственной поддержки в части оплаты в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, – отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова, выступая перед членами Правительства. – Право на его получение имеют граждане республики, испытывающие трудности в поиске работы, зарегистрированные в качестве безработных в центрах занятости населения.Ленара Иванова также отметила, что основной целью выдачи образовательных сертификатов является трудоустройство граждан в течение периода прохождения обучения или не позднее 1 месяца после завершения обучения. Максимальное финансовое обеспечение одного образовательного сертификата составит 10 тысяч рублей. В текущем году планируется обеспечить выпуск 100 образовательных сертификатов.Гражданин, получивший образовательный сертификат, имеет право использовать финансовую помощь для частичной или полной оплаты образовательных услуг. Выбор организации дополнительного профессионального образования и программы обучения осуществляется гражданином самостоятельно из числа организаций дополнительного профессионального образования и программ обучения, включенных в Реестр организаций дополнительного профессионального образования.Такое нововведение призвано оказать содействие в трудоустройстве граждан, повысить их конкурентоспособность на рынке труда, а также обеспечить удовлетворенность работодателей трудовыми ресурсами.Источник: https://sterlegrad.ru/