Роспотребнадзор по Башкирии дал советы родителям первоклассников

Депутаты предлагают избавить школьников от домашних заданий

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов уверен: главное для детей - иметь больше свободного времени и тратить его на прогулки и игры на свежем воздухе. И без лишних кружков и секций, пожалуйста.