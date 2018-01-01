Роспотребнадзор по Башкирии дал советы родителям первоклассников

На этой неделе в школах Башкирии прозвенят первые звонки, знаменующие начало нового учебного года. В республике впервые за парты сядут порядка 53 тысяч первоклассников, 13 тысяч из них в Уфе.
Роспотребнадзор по РБ обозначил важные моменты, о которых должны знать родители учеников, для которых в этом году долгий школьный путь только начинается.
Во-первых, им необходимо организовать режим дня ребенка: ранний подъем (в большинстве школ учебные занятия начинаются в 8:00 — 8:30 часов), режим питания, достаточное количество сна в ночное время.
Необходимо знать, что в первом классе учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; максимально допустимая недельная нагрузка для первоклассников должна быть не более 21 часа; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (увеличение продолжительности уроков); рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. Обучение детей проводится без домашних заданий; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Количество часов, отведенных на освоении учебного плана общеобразовательного учреждения, не должно превышать величину недельной образовательной нагрузки. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять для обучающихся первых классов не более 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
При составлении расписания уроков различные по сложности предметы в течение дня и недели обязательно должны чередоваться: основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) с более легкими (уроки музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры). Наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-м уроке. Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в начальных классах не должна превышать 7-10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35 см.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для учащихся 1-2-х классов должен быть не более 1,5 кг.
Во время пребывания в школе ребенку необходимо полноценное горячее питание. После занятий нужно обязательно отдыхать, желательно – на свежем воздухе.
Перед сном следует исключить активные подвижные игры, компьютерные игры в гаджетах. Оптимальная продолжительность сна первоклассника должна составлять 11 часов.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Роспотребнадзор по РБ обозначил важные моменты, о которых должны знать родители учеников, для которых в этом году долгий школьный путь только начинается.
Во-первых, им необходимо организовать режим дня ребенка: ранний подъем (в большинстве школ учебные занятия начинаются в 8:00 — 8:30 часов), режим питания, достаточное количество сна в ночное время.
Необходимо знать, что в первом классе учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; максимально допустимая недельная нагрузка для первоклассников должна быть не более 21 часа; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (увеличение продолжительности уроков); рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. Обучение детей проводится без домашних заданий; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Количество часов, отведенных на освоении учебного плана общеобразовательного учреждения, не должно превышать величину недельной образовательной нагрузки. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять для обучающихся первых классов не более 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
При составлении расписания уроков различные по сложности предметы в течение дня и недели обязательно должны чередоваться: основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) с более легкими (уроки музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры). Наиболее трудные предметы должны проводиться на 2-м уроке. Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в начальных классах не должна превышать 7-10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35 см.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для учащихся 1-2-х классов должен быть не более 1,5 кг.
Во время пребывания в школе ребенку необходимо полноценное горячее питание. После занятий нужно обязательно отдыхать, желательно – на свежем воздухе.
Перед сном следует исключить активные подвижные игры, компьютерные игры в гаджетах. Оптимальная продолжительность сна первоклассника должна составлять 11 часов.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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