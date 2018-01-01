Путин принял окончательное решение о пенсионной реформе в России: основные моменты телеобращения

В Башкирии 35 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии

Пенсионное законодательство нашей страны предусматривает право на досрочную страховую пенсию многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, при страховом стаже не менее 15 лет