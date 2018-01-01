Путин принял окончательное решение о пенсионной реформе в России: основные моменты телеобращения

Президент России выступил с телеобращением о пенсионной реформе.
По его словам, на протяжении многих лет он осторожно относился к любым предложениям по ее изменению.
— Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя. Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей, — заявил президент.
Владимир Путин предложил ряд мер, которые, по его мнению, должны позволить максимально смягчить решение.
В первую очередь, это повышение пенсионного возраста для женщин. Он, по мнению главы страны, не должен повышаться больше, чем у мужчин. Президент предложил уменьшить его с 8 до 5 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.
— То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет, — обозначил Владимир Путин.
Во-вторых, он отметил необходимость постепенного роста пенсионного возраста, «чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы». Он предложил для граждан, которым предстоит выйти на пенсию в ближайшие два года, установить право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Он также напомнил о необходимости введения дополнительных гарантий, защищающих интересы граждан старших возрастов на рынке труда.
— Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста, — заявил он.
Владимир Путин поручил правительству предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста, а также специальную программу по повышению квалификации, финансируемую из федерального бюджета.
— А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.
Глава страны также считает необходимым закрепление обязанности работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
— Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.
Те, кто рано начал работать, должны иметь возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа.
— Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х, — считает президент страны.
Кроме того, он назвал необходимостью сохранение всех федеральных льгот, действующих на 31 декабря, до завершения преобразований в пенсионной системе. Речь идет о льготах по налогам на недвижимость и землю.
— Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению, — заявил президент.
— Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение, — такими словами закончил свое обращение к жителям России Владимир Пути
Источник: https://proural.info/
По его словам, на протяжении многих лет он осторожно относился к любым предложениям по ее изменению.
— Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя. Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей, — заявил президент.
Владимир Путин предложил ряд мер, которые, по его мнению, должны позволить максимально смягчить решение.
В первую очередь, это повышение пенсионного возраста для женщин. Он, по мнению главы страны, не должен повышаться больше, чем у мужчин. Президент предложил уменьшить его с 8 до 5 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.
— То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет, — обозначил Владимир Путин.
Во-вторых, он отметил необходимость постепенного роста пенсионного возраста, «чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы». Он предложил для граждан, которым предстоит выйти на пенсию в ближайшие два года, установить право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Он также напомнил о необходимости введения дополнительных гарантий, защищающих интересы граждан старших возрастов на рынке труда.
— Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста, — заявил он.
Владимир Путин поручил правительству предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста, а также специальную программу по повышению квалификации, финансируемую из федерального бюджета.
— А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.
Глава страны также считает необходимым закрепление обязанности работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
— Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.
Те, кто рано начал работать, должны иметь возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа.
— Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х, — считает президент страны.
Кроме того, он назвал необходимостью сохранение всех федеральных льгот, действующих на 31 декабря, до завершения преобразований в пенсионной системе. Речь идет о льготах по налогам на недвижимость и землю.
— Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению, — заявил президент.
— Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение, — такими словами закончил свое обращение к жителям России Владимир Пути
Источник: https://proural.info/
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