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    В Уфе девушка разгуливала по улице без штанов и в теплой куртке

    slavin Сегодня, 15:0891
    В Уфе девушка разгуливала по улице без штанов и в теплой куртке
    На днях на улице Октябрьской революции разгуливала полуголая девушка. Фотографии странной дамы появились в социальных сетях.

    Как сообщает КП-Уфа, девушка разгуливала по улице без штанов и в теплой куртке. Уфимцы увидев необычный наряд девушки, стали снимать ее на видео. Странная дама не отвечала на вопросы, а гордо шла мимо.

    Пользователи социальных сетей отметили, что она выглядела адекватной и вполне возможно, попала в неприятную ситуацию.
    Фото: социальные сети.
    Источник: https://bash.news/
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    Метки: Уфа

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