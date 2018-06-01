В Уфе девушка разгуливала по улице без штанов и в теплой куртке

На днях на улице Октябрьской революции разгуливала полуголая девушка. Фотографии странной дамы появились в социальных сетях.
Как сообщает КП-Уфа, девушка разгуливала по улице без штанов и в теплой куртке. Уфимцы увидев необычный наряд девушки, стали снимать ее на видео. Странная дама не отвечала на вопросы, а гордо шла мимо.
Пользователи социальных сетей отметили, что она выглядела адекватной и вполне возможно, попала в неприятную ситуацию.
Фото: социальные сети.
Источник: https://bash.news/
Как сообщает КП-Уфа, девушка разгуливала по улице без штанов и в теплой куртке. Уфимцы увидев необычный наряд девушки, стали снимать ее на видео. Странная дама не отвечала на вопросы, а гордо шла мимо.
Пользователи социальных сетей отметили, что она выглядела адекватной и вполне возможно, попала в неприятную ситуацию.
Фото: социальные сети.
Источник: https://bash.news/
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Метки: Уфа