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    Рустэм Хамитов высказался о предложениях Владимира Путина по пенсионной реформе 

    slavin Вчера, 09:20186
    Рустэм Хамитов высказался о предложениях Владимира Путина по пенсионной реформе 
    В Башкирии намерены расширить направления по повышению квалификации и переобучению работников предпенсионного возраста. Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил ТАСС в своем комментарии к поправкам в проект о повышении пенсионного возраста Владимира Путина. 

    – Перспективным предложением, несомненно, является разработка программы по повышению квалификации для граждан предпенсионного возраста. В Башкортостане накоплен большой опыт в сфере переподготовки специалистов различных отраслей, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении этого направления. Поэтому республика готова принять самое действенное участие в подготовке и реализации федеральной программы, - отметил Хамитов.

    Также руководитель республики уверен, что россияне поддержат предложение президента о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей. По его словам, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. 

    Помимо этого, Рустэм Хамитов уверил, что все региональные льготы для пенсионеров и ветеранов будут сохранены в полном объеме с учетом тех параметров, о которых сказал президент. 


    – Конечно, изменение пенсионного законодательства, повышение пенсионного возраста - это общемировой тренд. И наша страна подошла к пониманию этого как с учетом демографической ситуации, так и с учетом роста ожидаемой продолжительности жизни, - прокомментировал руководитель республики. 

    Напомним, накануне Владимир Путин выступил с телеобращением о повышении пенсионного возраста. Он предложил несколько поправок, направленных на смягчение пенсионной реформы.
    Источник: https://gorobzor.ru
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