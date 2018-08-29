Умер российский певец Иосиф Кобзон

В Москве на 81-м году ушел из жизни легендарный эстрадный певец, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на родственников артиста.
На днях сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.
В Уфу последний раз Иосиф Кобзон приезжал в октябре 2017 года годовщину со дня рождения Мустая Карима. Он принял участие в торжественных мероприятиях.
Источник: http://www.bashinform.ru/
На днях сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.
В Уфу последний раз Иосиф Кобзон приезжал в октябре 2017 года годовщину со дня рождения Мустая Карима. Он принял участие в торжественных мероприятиях.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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