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    Умер российский певец Иосиф Кобзон

    slavin Вчера, 15:57223
    Умер российский певец Иосиф Кобзон
    В Москве на 81-м году ушел из жизни легендарный эстрадный певец, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на родственников артиста.

    На днях сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

    У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.

    В Уфу последний раз Иосиф Кобзон приезжал в октябре 2017 года годовщину со дня рождения Мустая Карима. Он принял участие в торжественных мероприятиях.

    Источник: http://www.bashinform.ru/
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