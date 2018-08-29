Умер российский певец Иосиф Кобзон

Андрей Губин записывает новый трек с одним из лучших саунд-продюсеров Росси ...

Известный популярный певец начала XXI века, уроженец Уфы и кумир миллионов Андрей Губин возвращается на большую сцену. Об этом шоу-бизнес и любители отечественной музыки заговорили после фотографии, которую опубликовал один из лучших саунд-продюсеров России, аранжировщик и композитор Тарас Ващишин.