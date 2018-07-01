В Караидельском районе в 2019 году построят еще один мост через реку Уфимку

В Башкирии появится еще один мост через Уфимку. Два берега реки соединят на участке в обход села Караидель.
По прогнозам Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, работы завершат через год – в октябре 2019 года. На сегодняшний день рабочие уложили нижние слои покрытия моста на обоих берегах, около сел Байки и Караидель.
В сентябре бригада займется установкой водоотводных сооружений и укладкой верхнего слоя покрытия. «Работы ведутся круглосуточно в соответствии с утвержденным графиком производства, на месте задействовано 68 единиц техники», – комментируют в ведомстве.
Источник: http://ufatime.ru/
По прогнозам Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, работы завершат через год – в октябре 2019 года. На сегодняшний день рабочие уложили нижние слои покрытия моста на обоих берегах, около сел Байки и Караидель.
В сентябре бригада займется установкой водоотводных сооружений и укладкой верхнего слоя покрытия. «Работы ведутся круглосуточно в соответствии с утвержденным графиком производства, на месте задействовано 68 единиц техники», – комментируют в ведомстве.
Источник: http://ufatime.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Караидельский район