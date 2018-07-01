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    В Караидельском районе в 2019 году построят еще один мост через реку Уфимку

    slavin Сегодня, 10:3393
    В Караидельском районе в 2019 году построят еще один мост через реку Уфимку
    В Башкирии появится еще один мост через Уфимку. Два берега реки соединят на участке в обход села Караидель.

    По прогнозам Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, работы завершат через год – в октябре 2019 года. На сегодняшний день рабочие уложили нижние слои покрытия моста на обоих берегах, около сел Байки и Караидель.

    В сентябре бригада займется установкой водоотводных сооружений и укладкой верхнего слоя покрытия. «Работы ведутся круглосуточно в соответствии с утвержденным графиком производства, на месте задействовано 68 единиц техники», – комментируют в ведомстве.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Караидельский район

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