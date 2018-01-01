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    Глава Башкирии наградил экипаж самолета экстренно севшего на посадку в Уфе

    slavin Сегодня, 12:46148
    Глава Башкирии наградил экипаж самолета экстренно севшего на посадку в Уфе
    Командир, пилот, бортовые инженеры и бортпроводники воздушного судна Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс» удостоены государственных наград Республики Башкортостан.

    В указах Рустэма Хамитова говорится, что экипаж самолета награждается за высокий профессионализм и мужество, проявленные при спасении жизни людей в условиях чрезвычайно ситуации.

    Ордена Салавата Юлаева удостоены командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида. Почетной грамотой Республики Башкортостан награждены старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Пётр Михайлов и Руслан Тимербаев.

    Напомним, 22 августа, после взлета воздушного судна авиакомпании Red Wings, следовавшего по маршруту «Уфа – Сочи», произошло возгорание левого двигателя. В результате случившегося командир самолета принял решение о возвращении и посадке на аэродроме.
    Источник: https://proural.info/
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