В Стерлитамаке бабушка оказалась ненужной своим родственникам

Жители Башкирии обнаружили в частном доме концлагерь для кошек

В Башкирии в Мелеузе местные зоозащитники наткнулись на частный дом, в котором проживает одновременно более 50 кошек. Как уверяют местные жители, в этом доме живет женщина, которая берет кошек на передержку и стерилизацию. Однако, самой хозяйки дома не оказалось.