В Стерлитамаке бабушка оказалась ненужной своим родственникам

С необычной ситуацией столкнулись жители Стерлитамака. В одном из дворов неравнодушные граждане наткнулись на одинокую бабушку. Оказалось, что вот уже шестой день пожилая женщина ночует на улице. Горожане поначалу повезли бабушку в церковь при деревне Ишпарсово, там есть приют для людей, которые оказались в подобной ситуации. Но в последний момент заселение сорвалось - выяснилось, что там бабушку не ждали. Более того, когда женщину привезли обратно во двор, на улицу вышли ее дети вместе со снохой.
Волонтерам они начали угрожать, что не потерпят постов об их пожилой родственнице в социальных сетях. Дважды бабушку отвозили в полицию, и дважды полицейские возвращали женщину ее сыновьям, которые, в свою очередь, выгоняли ее обратно на лавочку. Стражи порядка помогли выяснить данные бабушки: ее зовут Вера Зузлова, 1947 года рождения. Известно, что ко всему прочему у бабушки присутствует частичная потеря памяти. Сейчас ей как никогда необходима помощь неравнодушных людей, волонтеры продолжают бороться за то, чтобы у пожилой женщины вновь появилась крыша над головой.
Источник: https://bash.news/
Волонтерам они начали угрожать, что не потерпят постов об их пожилой родственнице в социальных сетях. Дважды бабушку отвозили в полицию, и дважды полицейские возвращали женщину ее сыновьям, которые, в свою очередь, выгоняли ее обратно на лавочку. Стражи порядка помогли выяснить данные бабушки: ее зовут Вера Зузлова, 1947 года рождения. Известно, что ко всему прочему у бабушки присутствует частичная потеря памяти. Сейчас ей как никогда необходима помощь неравнодушных людей, волонтеры продолжают бороться за то, чтобы у пожилой женщины вновь появилась крыша над головой.
Источник: https://bash.news/
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Метки: Стерлитамак