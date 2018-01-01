В Кугарчинском районе назначили нового прокурора





По данным ведомства, Альфред Галиакберов окончил Башкирский государственный университет. С 2007 по 2018 год занимал должности помощника прокурора Кигинского района, помощника, заместителя прокурора Зианчуринского района.

Источник: Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Альфред Галиакберов назначен прокурором Кугарчинского района Башкортостана. Об этом сообщается на сайте прокуратуры РБ.По данным ведомства, Альфред Галиакберов окончил Башкирский государственный университет. С 2007 по 2018 год занимал должности помощника прокурора Кигинского района, помощника, заместителя прокурора Зианчуринского района.Источник: http://www.bashinform.ru/

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