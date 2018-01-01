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    В Кугарчинском районе назначили нового прокурора

    slavin Сегодня, 10:2895
    В Кугарчинском районе назначили нового прокурора
    Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Альфред Галиакберов назначен прокурором Кугарчинского района Башкортостана. Об этом сообщается на сайте прокуратуры РБ.

    По данным ведомства, Альфред Галиакберов окончил Башкирский государственный университет. С 2007 по 2018 год занимал должности помощника прокурора Кигинского района, помощника, заместителя прокурора Зианчуринского района.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Кугарчинский район

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