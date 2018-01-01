Жители города Бирска жалуются на большое количество агрессивных собак

В прошедшие выходные стая бродячих собак загрызла козу на улице Восточная города Бирска. Жители города с беспокойством констатируют факты неоднократного нападения собак и возросшем их количестве. Горожане неоднократно обращались к властям города урегулировать вопрос отлова бродячих собак, но воз, как говорится, и ныне там. Многие опасаются выходить на прогулку с детишками.



Пользователи соцсетей пишут тревожные посты о том, что страшно выпускать не только мелкий скот, но и гулять с детьми. «Сегодня козы, а завтра дети», - встревожены родители.

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