В селе Красноусольский Гафурийского района завершается ремонт моста

В селе Красноусольский Гафурийского района завершается ремонт пешеходного моста. В этом году переправа по улице Дзержинского пришла в аварийное состояние и стала опасной. Жителям стало непросто добираться до центра населенного пункта. Строители завершают работы. Осталось сварить ограждение и благоустроить въезд на мост. Обновленная переправа стала шире: шесть метров вместо четырех. Ремонт идет по программе «Реальные дела», на него ушло 250 тысяч рублей. Подрядчик обещает сдать работу раньше срока.
Путепровод пришел в негодность в начале года и стал опасным. Его решили закрыть. Жителям села приходилось идти в обход, чтобы добраться до больницы, сельсовета и школы. Теперь они с нетерпением ждут, когда снова пройдут по старому-новому мосту.
Благоустройству Красноусольского в последнее время уделяется большое внимание. В течение последних двух лет благодаря программе поддержки местных инициатив в селе восстановили парк "Юность". Теперь здесь появились дорожки, скамейки, детский городок и дерево влюбленных. Парк стал центром притяжения сельчан и именно здесь проходят различные праздники и концерты.
В микрорайоне «Афганский» проживает более 1000 человек. Из-за аварийного состояния старого моста людям приходилось идти в обход. Теперь больницы, школы, почта и магазины находятся в шаговой доступности. Отремонтированный мост соединил 2 части села.
Автор: Эмиль Бассареев
Источник: https://bash.news/
Бадрудин Газгиреев, директор строительной фирмы: «Срок – до конца сентября. Мы с опережением графика собираемся сдать уже в середине этого месяца».
Путепровод пришел в негодность в начале года и стал опасным. Его решили закрыть. Жителям села приходилось идти в обход, чтобы добраться до больницы, сельсовета и школы. Теперь они с нетерпением ждут, когда снова пройдут по старому-новому мосту.
Раиса Тельцова, жительница села: «Сюда я хожу за продуктами, когда с внуками гуляю. Здесь хорошо. По маленькому мосту было страшно ходить. Мы рады, что так сделали».
Благоустройству Красноусольского в последнее время уделяется большое внимание. В течение последних двух лет благодаря программе поддержки местных инициатив в селе восстановили парк "Юность". Теперь здесь появились дорожки, скамейки, детский городок и дерево влюбленных. Парк стал центром притяжения сельчан и именно здесь проходят различные праздники и концерты.
В микрорайоне «Афганский» проживает более 1000 человек. Из-за аварийного состояния старого моста людям приходилось идти в обход. Теперь больницы, школы, почта и магазины находятся в шаговой доступности. Отремонтированный мост соединил 2 части села.
Махабат Габбасова, учитель школы села Красноусольский: «Здесь мы сами с семьей ездим на велосипеде, катаемся. Посмотрите, какая прекрасная дорога у нас сделана. Спортом заниматься, бегать. Для детей развлечения, безусловно. Всей семьей можно ходить отдыхать».
Рауля Мухамадеева, глава Красноусольского сельсовета: «Парк был заложен в честь 50-летия СССР. Он был заложен работниками Красноусольского стекольного завода».
Автор: Эмиль Бассареев
Источник: https://bash.news/
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Метки: Гафурийский район