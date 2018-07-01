В селе Красноусольский Гафурийского района завершается ремонт моста

Бадрудин Газгиреев, директор строительной фирмы: «Срок – до конца сентября. Мы с опережением графика собираемся сдать уже в середине этого месяца».

Раиса Тельцова, жительница села: «Сюда я хожу за продуктами, когда с внуками гуляю. Здесь хорошо. По маленькому мосту было страшно ходить. Мы рады, что так сделали».

Махабат Габбасова, учитель школы села Красноусольский: «Здесь мы сами с семьей ездим на велосипеде, катаемся. Посмотрите, какая прекрасная дорога у нас сделана. Спортом заниматься, бегать. Для детей развлечения, безусловно. Всей семьей можно ходить отдыхать».

Рауля Мухамадеева, глава Красноусольского сельсовета: «Парк был заложен в честь 50-летия СССР. Он был заложен работниками Красноусольского стекольного завода».