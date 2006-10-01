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    В ДТП под Оренбургом погибло четыре жителя Башкирии, пятерым потребовалась помощь медиков

    slavin Вчера, 18:55187
    В ДТП под Оренбургом погибло четыре жителя Башкирии, пятерым потребовалась помощь медиков
    Причиной трагедии стало столкновение двух иномарок на трассе.

    Как сообщает телеканал БСТ со ссылкой на-пресс-службу областного управления МВД России, в Соль-Илецком районе произошло страшное столкновение. В аварии погибло 4 жителя Учалинского района, еще пятерым пострадавшим потребовалась срочная медицинская помощь. Столкновение произошло на дороге Казань-Оренбург-Акбулак, на границе оренбургской области и Казахстана.

    — Я проезжал мимо, сначала, немного издалека, заметили машину, попавшую в кювет. А уже потом разглядел на обочине искореженный «Лансер». Там были пострадавшие. Кто-то плакал, кто-то кричал, был хаос. Машины останавливались, очевидцы и случайные автолюбители хотели помочь. Но с людьми уже работали сотрудники МЧС и скорой, — рассказал один из очевидцев произошедшего в социальных сетях.

    Причины трагической аварии устанавливаются. По предварительным данным виновником аварии мог стать водитель «Форда», который, предположительно, двигался по встречной полосе.
    Источник: https://proural.info/
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