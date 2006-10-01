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    В Башкирии серьезная авария произошла прямо напротив кладбища

    slavin Вчера, 10:36180
    В Башкирии серьезная авария произошла прямо напротив кладбища
    Крупное ДТП случилось в Башкирии вечером 23 июля. На 12 км  участка автодороги  Аскарово-Кужаново столкнулись автомобили Лада-Калина и KIA CERATO.



    «Недалеко от остановки деревни Кужаново произошло страшное ДТП, обе машины сильно пострадали. Я до сих пор в шоке от увиденного», — пишут очевидцы в социальных сетях.



    Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте работали силы и средства МЧС в количестве одной единицы техники и трех человек личного состава.


    По данным источника в правоохранительных органах,  один человек был зажат в салоне машины, чтобы достать его из искореженного автомобиля, потребовалась помощь спасателей. К счастью, никто не погиб.

    Источник: https://gtrk.tv/
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