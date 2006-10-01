В Башкирии серьезная авария произошла прямо напротив кладбища



«Недалеко от остановки деревни Кужаново произошло страшное ДТП, обе машины сильно пострадали. Я до сих пор в шоке от увиденного», — пишут очевидцы в социальных сетях.



Крупное ДТП случилось в Башкирии вечером 23 июля. На 12 км участка автодороги Аскарово-Кужаново столкнулись автомобили Лада-Калина и KIA CERATO.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте работали силы и средства МЧС в количестве одной единицы техники и трех человек личного состава.

По данным источника в правоохранительных органах, один человек был зажат в салоне машины, чтобы достать его из искореженного автомобиля, потребовалась помощь спасателей. К счастью, никто не погиб.