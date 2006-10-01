В Башкирии пьяный мужчина заживо сгорел в машине

Трагический случай произошел днем 23 июля в селе Макан Хайбуллинского района республики.
На улице Школьной загорелась отечественная легковушка. Прибывшими на место пожарными огонь был потушен. На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава МЧС. Машина выгорела полностью.
Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, в сгоревшем автомобиле на заднем сиденье обнаружен труп 51-летнего мужчины. Как установила экспертиза, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.Источник: https://gtrk.tv/
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Метки: Хайбуллинский район