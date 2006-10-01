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    По улицам Уфы бегал неадекватный мужчина с ножом

    slavin Вчера, 12:49178
    По улицам Уфы бегал неадекватный мужчина с ножом
    Дебошир нанес несколько ножевых ранений мимо проходящему горожанину.

    Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержали и обезвредили буйного уфимца, который ходил по улице с ножом. Одному из мимо проходящих мужчин не повезло: дебошир напал на него и нанес несколько ножевых ранений. Очевидцы произошедшего пытались помочь пострадавшему, но сами чуть не попали под раздачу.

    Раненый уфимец нашел спасение в судебных приставах и побежал к ним за помощью. Мужчина рассказал о случившемся. Сотрудники УФСПП по РБ задержали опасного буяна, продолжающего угрожать окружающим и оказывающего отчаянное сопротивление, обезвредили и передали сотрудникам полиции. Пострадавшему мужчине судебными приставами была оказана первая медицинская помощь, а позже его осмотрели врачи скорой помощи.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Уфа

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