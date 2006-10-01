В Бирске произошёл страшный пожар по вине ребёнка – Мать с двумя детьми осталась на улице

23 июля в Бирске на улице Аксакова, 22 дотла сгорел жилой дом. Теперь мать с двумя детьми осталась на улице.

По словам знакомых семьи, 80-летняя прабабушка присматривала за маленьким внуком, пока мама была на работе, а старшая сестра в школе на отработках. Из-за шалости ребёнка сначала загорелось старое кресло во дворе, огонь перекинулся на берёзовые веники. Следом вспыхнула баня, сарай и жилой дом.

Мальчик, испугавшись огня, убежал со двора. Пожилая женщина пыталась сама потушить пожар, пока не приехали огнеборцы. Однако все усилия оказались напрасны, пламя очень быстро разрасталось. Весь двор полыхал, отмечают знакомые семьи. Бабушка мальчика еле спаслась.