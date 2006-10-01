В Нефтекамске утонул школьник, прыгнув с железного моста

В понедельник, 23 июля, в Нефтекамске утонул школьник. Подросток не умел плавать, но решил спрыгнуть в воду с железного моста.

Старшеклассники купались в канале села Энергетик и по очереди прыгали в воду. Один из ребят после прыжка утонул – сначала он ненадолго вынырнул из воды, после чего на поверхности больше не появлялся, передают местные СМИ.

Тело подростка извлекли из вод прибывшие на место ЧП спасатели. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.