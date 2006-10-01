Полицейские выяснили, кто осквернил могилы на кладбище в Башкирии

По факту осквернения могил полицейские Белорецкого района провели проверку.
Следственно-оперативная группа установила, что к происшествию причастны двое подростков. Несовершеннолетние шли мимо кладбища, заметили упавшие от времени памятники и решили ради шалости попробовать повалить остальные.
В пресс-службе МВД отметили, что ранее подростки не попадали в поле зрения правоохранителей и на учёте не состояли.
Теперь за их действия придется отвечать родителям. В отношении взрослых составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также с детьми и их родителями провели профилактическую беседу.
Источник: https://gtrk.tv/