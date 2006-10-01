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    Полицейские выяснили, кто осквернил могилы на кладбище в Башкирии

    slavin Сегодня, 10:53105
    Полицейские выяснили, кто осквернил могилы на кладбище в Башкирии
    Жительница села Инзер обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный повалил на местном кладбище надгробия. По словам женщины, территория кладбища не охраняется и не оборудована камерами видеонаблюдения.


    По факту осквернения могил полицейские Белорецкого района провели проверку.


    Следственно-оперативная группа установила, что к происшествию причастны двое подростков. Несовершеннолетние шли мимо кладбища, заметили упавшие от времени памятники и решили ради шалости попробовать повалить остальные.


    В пресс-службе МВД отметили, что ранее подростки не попадали в поле зрения правоохранителей и на учёте не состояли.


    Теперь за их действия придется отвечать родителям. В отношении взрослых составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также с детьми и их родителями провели профилактическую беседу.


    Источник: https://gtrk.tv/
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