Чудовищная авария в Благовещенском районе: один человек погиб и шестеро пострадали





На 67 километре трассы Уфа-Янаул в лобовом столкновении сошлись Audi A6 и «Лада Веста». После удара вся передняя часть отечественного авто превратилась в груду искореженного металла – шансов выжить не оказалось у 62-летнего водителя из Караидельского района.







Пассажиры «Весты»: 36-летний уфимец и две жительницы Караидельского района 64 и 33 лет госпитализированы. Также травмы получили 34-летний водитель иномарки из Бураевского района, его 32-летняя жена и девятилетний сын. На месте трагедии работают правоохранители. Которым предстоит установить обстоятельства случившегося.







Источник: Сегодня около десяти часов утром в Благовещенском районе Башкортостана случилось страшное ДТП с участием двух легковых автомобилей.На 67 километре трассы Уфа-Янаул в лобовом столкновении сошлись Audi A6 и «Лада Веста». После удара вся передняя часть отечественного авто превратилась в груду искореженного металла – шансов выжить не оказалось у 62-летнего водителя из Караидельского района.Пассажиры «Весты»: 36-летний уфимец и две жительницы Караидельского района 64 и 33 лет госпитализированы. Также травмы получили 34-летний водитель иномарки из Бураевского района, его 32-летняя жена и девятилетний сын. На месте трагедии работают правоохранители. Которым предстоит установить обстоятельства случившегося.Источник: http://www.sobkor02.ru/

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.