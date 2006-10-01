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    Чудовищная авария в Благовещенском районе: один человек погиб и шестеро пострадали

    slavin Сегодня, 13:5978
    Чудовищная авария в Благовещенском районе: один человек погиб и шестеро пострадали
    Сегодня около десяти часов утром в Благовещенском районе Башкортостана случилось страшное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

    На 67 километре трассы Уфа-Янаул в лобовом столкновении сошлись Audi A6 и «Лада Веста». После удара вся передняя часть отечественного авто превратилась в груду искореженного металла – шансов выжить не оказалось у 62-летнего водителя из Караидельского района.

    Чудовищная авария в Благовещенском районе: один человек погиб и шестеро пострадали


    Пассажиры «Весты»: 36-летний уфимец и две жительницы Караидельского района 64 и 33 лет госпитализированы. Также травмы получили 34-летний водитель иномарки из Бураевского района, его 32-летняя жена и девятилетний сын. На месте трагедии работают правоохранители. Которым предстоит установить обстоятельства случившегося.

    Чудовищная авария в Благовещенском районе: один человек погиб и шестеро пострадали

    Чудовищная авария в Благовещенском районе: один человек погиб и шестеро пострадали

    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Благовещенский район

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