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    Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину

    slavin Сегодня, 10:12164
    Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину
    Житель Башкирии заступился за брата и воткнул нож в грудь своему приятелю. Конфликт произошел в одном из домов деревни Сайтаково Учалинского района республики.

    Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, в гости к 55-летнему жителю села пришли его 54-летний брат со своим 48-летним приятелем. Мужчины устроили посиделки со спиртными напитками. Вскоре между хозяином дома и гостем произошел серьезный конфликт. 54-летний житель села, защищая брата, схватил кухонный нож и воткнул его в грудь товарищу. С полученными травмами мужчина был доставлен в районную больницу.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали нападавшего. Мужчина признался в содеянном, нож у него был изъят.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
    Источник: http://i-gazeta.com/
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    Метки: Учалинский район

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