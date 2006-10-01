В Стерлитамаке в результате обрушения строительного объекта погиб рабочий

Несчастный случай произошел на одном из заводов Стерлитамака. Двое монтажников, осматривая реконструируемый объект, сорвались вниз вместе с плитой перекрытия.



Один из мужчин, которому было 54 года – погиб, его молодой напарник получил переломы и доставлен в больницу. Проверка по данному ЧП уже проводится следователями и будут установлены его причины.

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