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    В Стерлитамаке в результате обрушения строительного объекта погиб рабочий

    slavin Вчера, 20:4376
    В Стерлитамаке в результате обрушения строительного объекта погиб рабочий
    Несчастный случай произошел на одном из заводов Стерлитамака. Двое монтажников, осматривая реконструируемый объект, сорвались вниз вместе с плитой перекрытия.

    Один из мужчин, которому было 54 года – погиб, его молодой напарник получил переломы и доставлен в больницу. Проверка по данному ЧП уже проводится следователями и будут установлены его причины.
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    Метки: Стерлитамак

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