Совершенно голая уфимка выступила против произвола городских властей

Обманутые дольщики не нашли более действенного способа, как только выйти на протест голышом против действующей власти.



Информацию о данном инциденте выложил на странице в Фейсбук Андрей Потылицын, который был бывшим координатором отделения движения «Открытая Россия» в городе Уфе. К записи автор прикрепил фото голой женщины.



Вскоре, однако, выяснилось, что «голый протест» был не запланирован. Очевидцы в соцсетях пояснили, что женщина была пьяна, неадекватно себя вела и, по всей видимости, просто хотела поддержать дольщиков «Миловского парка», которые проводили на площади одиночный пикет. Женщину вскоре забрали.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.