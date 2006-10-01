В Уфе обстреляли пассажирский автобус компании Яндекс

В середине июля партнеры сервиса Яндекс.Автобусы начали возить пассажиров по новому направлению "Уфа – Октябрьский – Уфа". Поездки выполняются 10 раз в день на комфортабельных микроавтобусах Citroen, Peugeot, Ford, Mercedes-Benz с кондиционерами, Wi-Fi, зарядками для мобильных телефонов. Стоимость билета составляет около 200 рублей, тогда как у конкурентов около 300 рублей. С начала работы автобусов по новому направлению водителям стали поступать угрозы от неизвестных, а 31 июля в месте посадки пассажиров в Уфе один из микроавтобусов был обстрелян из травматического оружия. На место выезжала полиция, водитель дал объяснение. Представитель перевозчика сегодня также планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.



Напомним, это не первый случай порчи транспорта партнеров Яндекс.Автобусов в Башкирии. В январе 2018 года в Уфе сгорел автобус, который совершал поездки «Уфа – Месягутово – Уфа», виновные до сих пор не найдены.

31 июля маршрутный автобус принадлежащий компании «Яндекс.Автобусы» был обстрелян из пневматического оружия. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры.Источники в правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел на остановке «Универмаг «Уфа».Яндекс.Автобусы – это сервис, который позволяет выбрать и купить билеты на автобусные рейсы по России и странам СНГ, а также узнать актуальное расписание, цены, и как добраться из одного пункта в другой на автобусе. Сервис получает от партнеров данные о перевозках и предоставляет им возможность продавать билеты на пригородные и междугородние рейсы в интернете, привлечь большее количество пассажиров, снизить простой, расходы на работу службы поддержки, иные операционные издержки, что в конечном итоге позволяет оказать услугу по низкой цене.