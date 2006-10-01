Почему отпуск по беременности называют декретным

В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми

С 1 февраля 2018 года проиндексированы пособия семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальные размеры пособия) и пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. В этом году их размер увеличился на 2,5 процента.