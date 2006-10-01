Почему отпуск по беременности называют декретным

Ну да, официально сначала начинается отпуск по беременности и родам, а потом перетекает в отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет, а в народе зачастую оба их называют - декретным. Почему и когда появилось такое название.
Вроде бы все очевидно и просто, но я когда узнал об этом был сильно удивлен...
Вообще, Декре́т (лат. decretum постановление от decernere — постановить) — правовой акт, постановление органа власти или должностного лица. После Октябрьской революции в России, других советских республиках и СССР в декретами назывались некоторые законодательные акты съездов Советов, ВЦИК, СНК РСФСР.
Это в обиходе декретом или декретным отпуском называется отпуск по беременности и родам, а иногда и отпуск по уходу за ребенокм до 1,5 или трех лет (молодые мамочки говорят: "я сижу в декрете"). А идет это от того, что когда-то этот отпуск был закреплен законом, точнее декретом,одним из первых в Советской республике. Вот и получил такое название.
Впервые в мире отпуск по беременности и родам был введён советскими властями в 1917 году. Совет народных комиссаров принял тогда декрет «О пособии по беременности и родам». В итоге женщина получила право на сохранение рабочего места и оплачиваемый отпуск в 112 дней (8 недель до родов и 8 недель после родов). При желании маме можно было продлить «декрет» до года.
Но большинство родителей отдавали еще грудного ребенка в детский сад. В «Большой медицинской энциклопедии» 1929 года наряду с советами по питанию маленьких детей рассказывается о том, что в СССР есть 2 вида дошкольных учреждений: обычные детские сады и те, которые находились при заводах или фабриках. Благодаря второму виду детсадов мамы могли спокойно приступить к ударной работе и при этом продолжать кормить ребенка грудью. Сейчас это трудно представить, а тогда такое было нормой.
Кормящим матерям и женщинам, имеющим детей в возрасте до 1 года, предоставляли (помимо общего перерыва для отдыха и питания) дополнительные перерывы для кормления ребёнка не реже чем через 3 часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии двух или более детей в возрасте до 1 года продолжительность перерыва устанавливалась не менее часа. При этом перерывы для кормления ребёнка включались в рабочее время и оплачивались по среднему заработку.
С течением времени декретный отпуск постепенно увеличивали — до полугода, года и полутора лет.
Вот такие дела. Теперь вы в курсе происхождения народного названия этого вида отпуска.
Источник: https://shr.name/KMrEs
Вроде бы все очевидно и просто, но я когда узнал об этом был сильно удивлен...
Вообще, Декре́т (лат. decretum постановление от decernere — постановить) — правовой акт, постановление органа власти или должностного лица. После Октябрьской революции в России, других советских республиках и СССР в декретами назывались некоторые законодательные акты съездов Советов, ВЦИК, СНК РСФСР.
Это в обиходе декретом или декретным отпуском называется отпуск по беременности и родам, а иногда и отпуск по уходу за ребенокм до 1,5 или трех лет (молодые мамочки говорят: "я сижу в декрете"). А идет это от того, что когда-то этот отпуск был закреплен законом, точнее декретом,одним из первых в Советской республике. Вот и получил такое название.
Впервые в мире отпуск по беременности и родам был введён советскими властями в 1917 году. Совет народных комиссаров принял тогда декрет «О пособии по беременности и родам». В итоге женщина получила право на сохранение рабочего места и оплачиваемый отпуск в 112 дней (8 недель до родов и 8 недель после родов). При желании маме можно было продлить «декрет» до года.
Но большинство родителей отдавали еще грудного ребенка в детский сад. В «Большой медицинской энциклопедии» 1929 года наряду с советами по питанию маленьких детей рассказывается о том, что в СССР есть 2 вида дошкольных учреждений: обычные детские сады и те, которые находились при заводах или фабриках. Благодаря второму виду детсадов мамы могли спокойно приступить к ударной работе и при этом продолжать кормить ребенка грудью. Сейчас это трудно представить, а тогда такое было нормой.
Кормящим матерям и женщинам, имеющим детей в возрасте до 1 года, предоставляли (помимо общего перерыва для отдыха и питания) дополнительные перерывы для кормления ребёнка не реже чем через 3 часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии двух или более детей в возрасте до 1 года продолжительность перерыва устанавливалась не менее часа. При этом перерывы для кормления ребёнка включались в рабочее время и оплачивались по среднему заработку.
С течением времени декретный отпуск постепенно увеличивали — до полугода, года и полутора лет.
Вот такие дела. Теперь вы в курсе происхождения народного названия этого вида отпуска.
Источник: https://shr.name/KMrEs
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