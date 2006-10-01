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    Башкирский Белорецк атаковали полчища крыс

    slavin Вчера, 12:57126
    Башкирский Белорецк атаковали полчища крыс
    Дома жителей города Белорецка атаковали крысы. Собственники квартир жалуются, что грызуны заняли уже не один подъезд, а специальные службы никаких мер не предпринимают.

    Одна из жительниц города выложила в соцсетях фото грызуна прокомментировав, что о бегающих по улицам Карла Маркса и Пушкина местные СЭС понятия не имеют и отправляют горожан к «травильщикам». «Получается, что жители своими силами и средствами должны разобраться с проблемой», - возмущаются жители города.

    Но белоречан сильнее всего волнует вопрос, откуда в городе в таком большом количестве объявились крысы.

    Люди требуют от местных властей как можно быстрее устранить такое неприятное соседство.
    Фото: Мария Литвишко
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    Метки: Белорецк

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