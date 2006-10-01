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    В Стерлитамаке пожилая женщина после столкновения двух автомобилей получила травмы

    slavin Вчера, 15:3068
    В Стерлитамаке пожилая женщина после столкновения двух автомобилей получила травмы
    Инцидент произошел на улице Коммунистическая. Вазовская "семерка", влетев в остановку после столкновения с автомобилем Daewoo Nexia, сшибла платежный терминал и наехала на пенсионерку.

    По словам очевидцев, пострадавшая ждала на остановке троллейбус, а после наезда ее экстренно госпитализировали. Кто из автомобилей виноват в ДТП установит следствие.
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    Метки: Стерлитамак

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