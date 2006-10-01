В Стерлитамаке пожилая женщина после столкновения двух автомобилей получила травмы

Инцидент произошел на улице Коммунистическая. Вазовская "семерка", влетев в остановку после столкновения с автомобилем Daewoo Nexia, сшибла платежный терминал и наехала на пенсионерку.



По словам очевидцев, пострадавшая ждала на остановке троллейбус, а после наезда ее экстренно госпитализировали. Кто из автомобилей виноват в ДТП установит следствие.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.