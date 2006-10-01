В Уфе буйных девушек мешавших горожанам спать «усмирили» яйцами

В уфимской Черниковке пьяных девушек, мешавших горожанам спокойно отдыхать, усмирили весьма своеобразным способом.



Жителям одной из местных многоэтажек по улице Ивана Франко продолжительное время не давала покоя подвыпившая молодая компания девушек, слушавшая громкую музыку. Терпение жителей в итоге иссякло, и девушек закидали из окон квартир куриными яйцами. Далее их угомонили мужчины из той же компании и, посадив бузотерок в автомобиль, поспешно ретировались куда подальше.

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