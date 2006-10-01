Футболист Федор Смолов разбил свой автомобиль стоимостью 9 миллионов рублей

Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, в ДТП участвовал очень необычный автомобиль - BMW M5 First Edition. Интересно то, что такая машина в городе всего одна. Ездит на ней девушка футболиста «Краснодара» Федора Смолова.
Однако в момент аварии за рулем роскошного автомобиля находился сам спортсмен.
Спутать автомобиль с другим невозможно – у него уникальный цвет кузова. Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России. Цена на авто начинается от 8 990 000 рублей.
По предварительным данным, в аварии в Краснодаре никто не пострадал.
Официальных данных о происшествии пока нет.
Источник: https://shr.name/PvMcv
Однако в момент аварии за рулем роскошного автомобиля находился сам спортсмен.
Спутать автомобиль с другим невозможно – у него уникальный цвет кузова. Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России. Цена на авто начинается от 8 990 000 рублей.
По предварительным данным, в аварии в Краснодаре никто не пострадал.
Официальных данных о происшествии пока нет.
Источник: https://shr.name/PvMcv
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