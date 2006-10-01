Авторизация


    • Забыли пароль?

    Футболист Федор Смолов разбил свой автомобиль стоимостью 9 миллионов рублей

    slavin Вчера, 20:5755
    Футболист Федор Смолов разбил свой автомобиль стоимостью 9 миллионов рублей
    Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, в ДТП участвовал очень необычный автомобиль - BMW M5 First Edition. Интересно то, что такая машина в городе всего одна. Ездит на ней девушка футболиста «Краснодара» Федора Смолова.

    Однако в момент аварии за рулем роскошного автомобиля находился сам спортсмен.

    Спутать автомобиль с другим невозможно – у него уникальный цвет кузова. Тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России. Цена на авто начинается от 8 990 000 рублей.

    По предварительным данным, в аварии в Краснодаре никто не пострадал.

    Официальных данных о происшествии пока нет.
    Источник: https://shr.name/PvMcv
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    -->
    Система Orphus