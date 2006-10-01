Футболист Федор Смолов разбил свой автомобиль стоимостью 9 миллионов рублей

Иммигрантка врезалась в Ди Каприо, и разбила его машину вхлам

ДТП - неприятный случай, и никто от него не застрахован. Даже такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо. В этой ситуации он повёл себя как настоящий мужчина, многим стоит у него поучится.