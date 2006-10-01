В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку

Смертельное ДТП произошло в деревне Кубагушево в Учалинском районе.



Трагедия случилась 1 августа утром. Подъехав к продуктовому магазину 32-летний водитель перевозивший хлеб на «Газели», включил заднюю передачу и сбил 71-летнюю пожилую женщину.



Спустя 3 часа после госпитализации пострадавшая умерла, не приходя в сознание

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