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    В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку

    slavin Сегодня, 11:1148
    В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
    Смертельное ДТП произошло в деревне Кубагушево в Учалинском районе.

    Трагедия случилась 1 августа утром. Подъехав к продуктовому магазину 32-летний водитель перевозивший хлеб на «Газели», включил заднюю передачу и сбил 71-летнюю пожилую женщину.

    Спустя 3 часа после госпитализации пострадавшая умерла, не приходя в сознание
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    Метки: Учалинский район

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