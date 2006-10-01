В Уфе памятник Салавату Юлаеву оседлали трое неизвестных

Жители города Уфы стали свидетелями, как трое неизвестных взобрались на памятник Салавату Юлаеву.



Один из более смелых взобрался прямо на голову памятника национальному герою. Очевидица съемки предположила, что это, возможно, реставраторы, но снимавший видео мужчина парировал, что реставраторы в шортах не ходят.



Вскоре один из «покорителей вершины» слез вниз, двое других остались изучать памятник.

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