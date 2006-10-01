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    В Уфе по вине матери в ДТП пострадали двое детей

    slavin Вчера, 15:4980
    В Уфе по вине матери в ДТП пострадали двое детей
    1 августа примерно в час ночи женщина-водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной Шкода Фабия, следуя по ул. Трамвайная со стороны Уфимского шоссе в сторону ул. А. Макарова въехала в ограждение прямо по ходу движения автомобиля.

    В результате дорожного происшествия ушибы получили несовершеннолетние пассажиры: 13-летний мальчик, который сидел на переднем пассажирском сиденье и 7-летняя девочка. Дети были пристегнуты ремнями безопасности.
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